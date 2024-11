Robe, fundador de Extremoduro, desvela en un comunicado la última hora sobre su estado tras sufrir un tromboembolismo pulmonar

"¡Hola, gente! En primer lugar, queremos daros las gracias por las muestras de cariño que nos habéis hecho llegar. Lo segundo, deciros que ya estoy en casa y que ya estoy mejor. Lo que no se me pasa es la puta rabia que me da no haber podido acabar la gira como estaba previsto", aclaraba el fundador de la banda de música.