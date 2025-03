Un actor de reparto de Friends denuncia el "mal ambiente" que había en el rodaje: "Faltaban al respeto"

Aunque su declaración haya trascendido ahora, no es algo que Park haya dicho públicamente por primera vez. Poco después de presenciar esta presunta situación discriminatoria, acudió al Sindicato de Actores para denunciar lo ocurrido. Ahí le aconsejaron que se pusiera en contacto con la prensa y así lo hizo. Y, aunque varios periodistas de Los Ángeles Times le hicieron una entrevista, su denuncia nunca vio la luz y se quedó en el archivo. Para no ser completamente silenciado, el actor tomó la decisión de escribir una carta y enviarla a todos los contactos de su correo . Éste era su contenido:

"Acabo de trabajar como estrella invitada en uno de los programas de mayor audiencia de la televisión [«Friends»], lo que me lleva al siguiente punto. Trabajar con la gente implicada en esta serie fue una experiencia extremadamente dolorosa para mí. Una inquietante falta de generosidad de espíritu y de cortesía humana básica, además de un incidente racial en el plató, me han obligado a hablar claro. Varias personas clave del plató no sólo no tuvieron la cortesía de presentarse cuando empezamos a trabajar juntos, sino que crearon un ambiente de miedo e inseguridad", comenzaba a decir en su texto.