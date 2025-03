“Cenicienta”, el musical que promete conquistar Madrid, busca a sus protagonistas

Anthony Van Last, director y coreógrafo de la Cenicienta que llegará a Madrid, asegura que la producción va a ser "mucho más divertida, encontrándonos a una protagonista que no está decaída, es fuerte y empoderada, habiendo sido actualizada a la época actual ".

Además de su mítica banda sonora con canciones como In My Own Little Corner y Ten Minutes Ago, esta versión incluye nuevos personajes y tramas que enriquecen la historia sin perder su espíritu original.