Los nepo babys (hijos de artistas reconocidos que han decidido seguir los pasos de sus padres y han sabido beneficiarse de ello) están a la orden del día. El término parece que nació en el blog Pop Culture Died in 2009, en un post de 2020. Pero consiguió popularidad gracias a Twitter y a un tuit sobre Maude Appatow, hija de Judd Apatow y Leslie Mann.

Nepo baby ganó carrerilla y empezaron a salir numerosos artículos sobre estos hijos que poblaban Hollywood y que habían tenido mejores oportunidades que otros, simplemente por el hecho de ser hijos de famosos. Sí, es algo que siempre ha existido. Pero muchas veces no somos ni conscientes de la cantidad de ellos que hay en la industria. Jack Quaid es un claro ejemplo , hijo de los actores Dennis Quaid y Meg Ryan.

Nacido en 1992, es imposible no ver en él una mezcla perfecta de sus dos padres . Dennis Quaid y Meg Ryan fueron, durante mucho tiempo, uno de los matrimonios idílicos de Hollywood. Y, como siempre en la Meca del Cine, todo era pura fachada. Porque había muchos problemas en la pareja.

Las adicciones de Quaid pusieron a prueba el matrimonio ya que, desde finales de los 80, el actor batallaba contra el consumo de drogas. "El camino hacia la sobriedad es una lucha. Todos buscamos la alegría en la vida, y las drogas, el alcohol y otras cosas, te la dan muy rápido. Luego son divertidas, pero te causan problemas. Y después de un tiempo, solo te traen problemas", reflexionó en una entrevista para People. Su carrera se vio estancada mientras que la de su mujer, Meg Ryan, despegaba por completo en los 90. "Cuando nos conocimos yo estaba en todo lo alto y luego mi carrera se frenó. Y tengo que admitirlo, la verdad es que me sentí como si desapareciera".

Y si a eso le añadimos unas cuantas infidelidades, todo acabó saltando por los aires. Mientras que Quaid tenía fama de mujeriego, y esos affaires eran considerados "deslices", la infidelidad de Meg Ryan con Russell Crowe fue una bomba de relojería. Sepultó su carrera y, tanto Hollywood como la prensa la condenaron al ostracismo absoluto. La doble vara de medir. Crecer en un hogar así es complicado, y Jack Quaid lo sabe. Pero nunca ha renegado de ninguno de sus dos padres. Incluso siempre les ha visto como el ejemplo a seguir… y a superar. "No estoy celoso de mis padres", admitió, “pero hay algo en mí que quiere probarme y decir, '¿Tengo algún valor fuera de ellos?'", explicó en The New York Times.