Los dos interpretes han procedido a la lectura del manifiesto, titulado ' No nos resignamos al rearme y a la guerra en Europa ' y que reivindica, ante el plan de rearme de la Unión Europea (UE), que la sociedad necesita la "seguridad que da una sanidad y educación públicas de calidad", el acceso a la vivienda digna para la juventud y la garantía de las pensiones para los mayores.

"No queremos que nuestros hijos y nietos vivan el horror de la guerra ", recoge el documento para cuestionar en "qué medida exactamente contribuye a ese futuro en paz el aumento desenfrenado del gasto militar que se proponen aprobar los gobiernos europeos sin debate ciudadano, sin transparencia ni detalle, y con urgencia"

"¿Qué parte de esos miles de millones va destinada a mejorar la educación, la sanidad, la terrible situación de la vivienda, la precariedad en la cultura, la armonía medioambiental o la solidaridad internacional? ¿No sería necesario invertir en mayores esfuerzos políticos y diplomáticos que ante las amenazas de agresión busquen caminos de diálogo todavía no explorados ?", ahonda.

De esta forma, los colectivos y personalidades que suscriben el manifiesto proclaman que "el rearme de Europa no traerá la paz , no contribuirá a la distensión" y lo que provocará es acercarse aún más a la guerra. De hecho, alertan que "los contextos militaristas suelen ir acompañados además de retrocesos en derechos, libertades y políticas sociales", aparte de originar "miedo y alarma social, escenario idóneo para normalizar mecanismos de represión y de autoritarismo", como a su juicio ya se está empezando a ver.

"No podemos ni queremos aceptar que el dinero de nuestros hospitales públicos, nuestras escuelas y nuestras Universidades públicas, nuestro sistema de atención a la dependencia, nuestras políticas de protección y de cobertura social, vaya a ser destinado a comprar tanques , fusiles, cazas y misiles para la guerra, porque así lo hayan decidido las élites belicistas que gobiernan actualmente Europa y los EEUU", critican los firmantes del manifiesto.

"No nos resignamos a la guerra, porque no queremos la paz de los cementerios, porque la historia nos demuestra que el único camino realista para conseguir la paz no es militar, sino político. Pónganse manos a la obra y trabajen por la paz, se lo exigimos", concluye el manuscrito.