Los restos óseos hallados en Hornachos, Badajoz, "son compatibles" con Francisca Cadenas

Tras confirmar que los restos óseos hallados en Hornachos, Badajoz, “son compatibles con los de Francisca Cadenas”, según pudo afirmar el delegado del Gobierno en Extremadura, el hijo de la vecina desaparecida desde 2017 ha reaccionado a la noticia.

“Se va a hacer justicia”. Con estas palabras José Antonio Meneses ha querido aclarar que el caso de su madre está más cerca de ser resuelto después de nueve años. La familia de la desaparecida lleva casi una década tratando de resolver lo que le sucedió a Francisca y, tras encontrar los restos óseos enterrados en una vivienda, según ha recogido en declaraciones 'El periódico de Extremadura'.

El menor de sus hijos, conmocionado al enterarse también de que los restos hallados podrían tratarse de su madre desaparecida, ha expresado su alivio: “Lo peor hubiera sido que no encontraran nada”. Muchos vecinos de Francisca también han querido señalar el dolor y todo lo que lleva luchando su familia: “No puedo decir ni cómo se está viviendo esto”.

Un infierno que han vivido sus hijos durante años, sin saber qué le pasó a su madre, o dónde estaría su cuerpo: “Por lo menos que descansen esos niños”, añadía otra de las vecinas. Pero muchos de ellos, también se han quedado sorprendidos y con la incertidumbre de por qué ha tenido que pasar casi 10 años hasta que se ha encontrado una nueva pista que sirva para dar con el final del caso: “Se está viviendo muy mal, estamos todos muy nerviosos. Es como revivir otra vez lo del primer día”.

Los dos hermanos que estaban siendo investigados por la relación con la desaparición de Francisca ya han sido detenidos por presunto homicidio. La UCO ha ido hilando testimonios y realizando recreaciones de un caso que estaba en tinieblas desde 2017.

Los hermanos siguen en la vivienda

En estos momentos los detenidos permanecen en la vivienda y por el momento no se conoce si serán trasladados a las dependencias de la Guardia Civil, en Zafra, donde prestaron declaración el lunes y martes, o al Juzgado de Villafranca de los Barros, que lleva el caso.

A primera hora de la tarde la Guardia Civil confirmó el hallazgo de estos restos óseos, por el momento sin identificar, en el registro de la vivienda, unos restos que esta noche el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha dicho que "son compatibles" con los de la desaparecida.

Sobre el pozo que fue tapado en la vivienda

Poco después de hacerse público el hallazgo se procedió a detener a los dos hermanos por su relación con la desaparición, que, según había comentado su abogado, José Duarte, ya estaban siendo investigados por un presunto delito de homicidio, aunque seguía sin tener información sobre en base a que habían pasado a tener la consideración de investigados.

Los periodistas pudieron comprobar cómo los hermanos salían de su domicilio poco antes de la cinco de la tarde cargados con varias mochilas y cómo abandonaban el lugar en un coche, aunque, al parecer habrían regresado de nuevo a su casa una hora después. A preguntas de los periodistas sobre si la vivienda tenía un pozo que fue tapado durante una reforma de la casa, manifestó que desconoce ese extremo, pero que, si es así, los agentes tienen medios suficientes para acceder al lugar.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha dicho que se trata de un "caso complicado, muy complejo", de casi nueve años, y ha añadido que aunque está bajo secreto, sí se puede afirmar "que han aparecido restos óseos compatibles con la desaparición de Francisca Cadena", aunque hay que continuar el trabajo científico.