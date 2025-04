Willy Bárcenas: "Yo iba con Trump, quería que ganase, pero la decepción ha sido muy grande"

Los componentes del grupo Taburete, Willy Bárcenas y Antón Carreño , han manifestado su crítica hacia la política internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump . "Yo antes de las elecciones iba con Trump. Quería que ganase Trump. No me gusta nada Kamala Harris, pero la decepción ha sido muy grande", ha señalado Bárcenas.

"La lucha contra la dictadura de lo woke me parece bien, pero sus formas, su actitud, toda la política proteccionista, el tema de los aranceles, no me está gustando nada" ha explicado en una entrevista con Europa Press Televisión tras el lanzamiento del primer single de su próximo trabajo, 'Primer intento'.