Ese primer matrimonio acabó no sin problemas, aunque Vargas decidió compensar a Julia con los derechos de su primera novela, "La ciudad y los perros". Pero cuando ella dio su versión de la relación en "Lo que Varguitas no dijo", se los retiró.

Al presentar uno de sus libros, aseguró que prefiere salir solo en revistas literarias y no en las del corazón. "Pero no se cómo no salir en ellas, qué puedo hacer; si alguien lo sabe que me lo diga", espetó.