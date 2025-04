El escritor y periodista Luisgé Martín , autor de 'El odio' , que narra el punto de vista de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos en 2011, y del que la editorial Anagrama anunció la semana pasada la extinción del contrato de edición para la publicación y distribución de la obra, ha asegurado que no se podía imaginar que "se produjera este tipo de escándalo alrededor del libro".

Así lo ha manifestado este martes Luisgé Martín en el programa de RTVE 'La noche en 24 horas', en el que sin embargo ha lamentado "el no haber avisado a Ruth -madre de los niños asesinados- para que "no se hubiera enterado por la prensa y haberle transmitido que no es un libro que revictimice a las víctimas".