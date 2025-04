El escritor José María Guelbenzu ha asegurado que él, como editor, no habría publicado el libro de Luisgé Martín 'El odio', en el que José Bretón confiesa los crímenes de sus dos hijos Ruth y José, porque no tiene "interés" en el "asesino" y porque es un libro "malo".

"Si yo fuera el editor de ese libro, no lo habría publicado. No por nada, sino porque me parece malo. Esa es la única cuestión (...)A mí no me hace mucha gracia, no tengo ningún interés en ese asesino y creo que es un mal libro. Eso es todo. Es una opinión personal", ha explicado Guelbenzu en una entrevista con Europa Press.