Informativos Telecinco ha entrevistado a Tom Cruise con motivo de la nueva y última entrega de 'Misión Imposible'

Así es el set de rodaje donde Tom Cruise graba 'Misión imposible': estructuras diseñadas por los mejores ingenieros

Tom Cruise ha sido hoy el gran protagonista en el Festival de Cannes. Así, han recibido al actor, conquistando la ciudad francesa, con una entrada triunfal del actor de 62 años para presentar la última entrega de la saga de 'Misión imposible'. Tom Cruise redefinió el cine de acción con los límites que solo el actor podría traspasar. Lleva tres décadas haciendo él mismo todas las escenas peligrosas de la saga. Ruth Méndez ha podido hablar con el actor estadounidense ha hablado con él para Informativos Telecinco.

Pasaron unos minutos a solas con el huidizo y solicitado Tom Cruise parece misión imposible, por eso hemos respondido a su llamada en Londres. 30 años y 4.000 millones de visualizaciones después, cierra la saga con emoción, pero sin nostalgia: "Siempre pienso, hoy es un nuevo día y mañana está por delante, la vida es avanzar y aprender", dice el actor.

En su última entrega retrata un mundo amenazado por la inteligencia artificial, los ataques nucleares y con una presidenta, mujer y negra. Pero Cruise no se moja comparando con la realidad, sino que prefiere centrarse en la ficción y la acción extrema: "Veo mi cuerpo como un coche. Entreno para tenerlo a punto y llegar a donde quiero: actuar y producir. Hago yo mismo todas las escenas en el cine, pero de repente veo esta montaña y también quiero escalarla".

Tom Cruise ha afirmado que todavía no ha acabado su carrera

Pedir una foto durante las entrevistas con estrellas está prohibido, pero él ofrece siempre una antes de empezar: "Me encanta la gente, es un privilegio mi vida. Si me reconocen por la calle y me saludan, lo he escogido. Yo llevo haciendo películas desde los 14 años. Solo puedo dar las gracias".

Conserva la ilusión y la perseverancia de ese adolescente que sobrevivía como camarero mientras se presentaba castings: "Mi plan es trabajar todo el rato, acabo de rodar con González Iñárritu. Mi sueño es hacer una película por todo el mundo y celebrar los países. Tom Cruise no se jubila, pero, ¿y el agente Ethan Hunt? La respuesta, en el cine.