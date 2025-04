Tom Cruise rinde homenaje a Val Kilmer: "Te deseo lo mejor en el próximo viaje"

Tom Cruise ha acudido a la CinemaCon para promocionar 'Misión imposible: Sentencia final' , que llegará a los cines el próximo 23 de mayo. No obstante, el actor quiso aprovechar la ocasión también para rendir homenaje al que fuera su compañero de reparto en Top Gun (Ídolos del aire), Val Kilmer, que fallecía hace tan solo unos días a los 65 años.

"Me gustaría honrar a un querido amigo mío, Val Kilmer, por un momento", comenzó Cruise tras subir al escenario del Caesars Palace, tal y como recoge Variety. "No puedo expresar lo mucho que admiro su trabajo, lo agradecido y honrado que me sentí cuando se incorporó a 'Top Gun' y regresó más tarde para 'Top Gun: Maverick'", expresó.