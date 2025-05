Melody defiende su paso por Eurovisión: "No hay drama"

Nuria Morán 21 MAY 2025 - 12:23h.

Melody quedó en la posición número 24 de Eurovisión con su tema 'Esa Diva'

Melody rompe su silencio en 'Vamos a ver': "Pido calma. Necesito estar con mi hijo"

Tras hablar con nuestros compañeros de 'Vamos a ver', Melody ha vuelto a pararse a hablar con los medios de comunicación y, en esta ocasión, le ha concedido unas declaraciones a 'El Programa de Ana Rosa'.

Desde la puerta de la casa de la cantante, la reportera Patricia López ha podido hablar con la cantante, que ha dejado claro que ni está ni ha estado escondida en ningún momento y que no se arrepiente de su paso por el certamen de Eurovisión.

"Entiendo que tenéis que crear contenido, pero se están diciendo muchas cosas que no son verdad como que yo estoy fatal ¡Qué va! Yo he estado besando a mi niño y ni estoy mal ni estoy enfadada... Hemos ido, hemos hecho nuestro trabajo y me he venido orgullosa", ha comenzado la cantante.

La rueda de prensa de Melody será el próximo martes 27 de mayo

Antes de despedirse, Melody ha dicho: "Se dice de todo y en esta profesión ya sabemos que hablar es gratis. Yo soy artista y a lo que me dedico es a cantar ¿Queréis estar en mi puerta? Pues yo lo que puedo hacer es ofreceros algo fresquito, pero no hay ningún drama y ya lo hablaré en la rueda de prensa. Para mí esto es incómodo porque yo no estoy acostumbrada a esto".

Sobre la rueda de prensa que dará ante los medios de comunicación el próximo martes 27 de mayo, Melody ha querido aclarar que la hará conjuntamente con RTVE y que invitan a ir "a todos los compañeros": "No entiendo que no pueda decidir estar en mi casa unos días. Estoy muy bien, disfrutando de mi familia e intentando estar tranquila. No pasa nada".