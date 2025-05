Melody rompe su silencio en 'Vamos a ver': "Pido calma. Necesito estar con mi hijo"

Nuria Morán 20 MAY 2025 - 15:14h.

Adriana Dorronsoro y Pepe del Real hablan de la actuación y resultado de Melody en Eurovisión: "Es política pura"

La cantante Melody ha reaparecido tras su 'batacazo' en la última edición de Eurovisión

Compartir







Después de que en el último certamen de Eurovisión Melody quedase en la posición número 24 con su tema 'Esa Diva', muchos son los que están cuestionando la validez del televoto en este certamen musical.

Desde su paso por Eurovisión, solamente habíamos podido ver a la artista a su llegada a Sevilla, donde muchos medios de comunicación la esperaban. Después, la cantante se encerraba de su casa junto a su familia y muchos han especulado sobre el motivo por e que no había compadecido ante las cámaras.

Este martes 20 de mayo, Melody reaparecía ante las cámaras de 'Vamos a ver' y nos tranquilizaba con sus declaraciones. Además, la cantante ha querido agradecer el cariño que está recibiendo.

Melody, ante las cámaras de 'Vamos a ver': "No entiendo lo que está pasando"

"Os quiero un montón y valoro muchísimo el cariño que estáis haciendo. No es cuestión de mantenerme en silencio, solamente he decidido venirme a casa unos días tranquila porque tengo un niño pequeño y lo necesito", ha comenzado.

La cantante ha continuado explicando: "Hoy se va a decir qué día vamos a hacer la rueda de prensa en la que voy a hablar con todos vosotros y os voy a contar cosas de lo que he vivido. No entiendo lo que está pasando... Sé que me queréis todos un montón pero yo también quiero salir hoy con mi hijo que es menor. Siempre os he atendido y ahora también lo voy a a hacer y voy a hacer muy prontito todas las declaraciones.

Además, Melody ha dejado claro que no se siente perjudicada por lo vivido en Eurovisión: "Jamás... con el arte y la música. La música siempre está por encima de todo. No os preocupéis que hablaremos con calma y nos daremos nuestras opiniones. Ahora lo único que pido es un poquito de calma en estos dúas porque necesito estar con mi niño".

Sobre lo que no ha preferido no pronunciarse la cantante ha sido en lo relacionado con la polémica que rodea al televoto: "Lo diré en la rueda de prensa", ha asegurado antes de despedirse.