Melody, la representante de España en el Festival de Eurovisión 2025, ha lanzado este viernes su nuevo tema 'Apagón' tras su paso por el festival, en el que cosechó el puesto 24 de 26 participantes en la final, con la canción 'Esa Diva'.

La cantante sevillana ha publicado su nuevo sencillo que incluye frases como "no lo vi venir", "me creí especialista y era una aprendiz de lo que es la vida", "hoy, ya sé qué elegir", "he tocado fondo y me toca salir".

El 'Apagón' de Melody es un tema bailable cuya letra se compone de otras frases como "en cada caída, asumo la herida" o "tú, que quieres vencerme, me miras de frente y la fuerte soy yo". "Tranquilo, que viene lo mejor... Después del apagón. On-Off, de nuevo", dice la artista en su nuevo trabajo.

La cantante ofrecerá una rueda de prensa el próximo lunes 26 de mayo, a las 16:00 horas en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para compartir su experiencia personal y profesional en torno a su participación en el festival de Eurovisión. Será la ocasión de conocer cómo vivió lo ocurrido, qué sintió esos días y cómo ha gestionado todo lo generado a su alrededor en las últimas semanas.

La artista sevillana reaparecerá así ante la prensa tras unos días de descanso para estar con su familia. En declaraciones a Telecinco, Melody aseguraba que está "muy bien" y que ha decidido estar "unos días" en su casa "tranquila" porque tiene un "niño muy pequeño" y lo necesita.

En este sentido, pidió tranquilidad: "Yo voy a hablar con todos vosotros. Os voy a contar cosas, anécdotas también de cosas que he vivido, que me han pasado y ya está", apuntaba.