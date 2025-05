Melody ha roto su silencio tras su polémico paso por Eurovisión

Melody lanza su nuevo tema, 'Apagón', tras su paso por Eurovisión: "He tocado fondo y me toca salir"

Compartir







La polémica que se ha generado en torno a Melody tras su paso por Eurovisión ha sido "más fuerte que un huracán". Con 'Esa Diva', la cantante finalizaba en el puesto 24º de 26 del festival de música, obteniendo tan solo 37 puntos, mientras que el ganador, Johannes Pietsch, de Austria, lograba 428.

Una estrepitosa derrota que provocó una vorágine de reacciones, mientras que la reacción de la propia Melody era toda una incógnita. Ahora, este lunes 26 de mayo, ha roto su silencio con su tan esperada rueda de prensa en Madrid.

PUEDE INTERESARTE Melody cierra 30 conciertos para este 2025 tras su paso por Eurovisión

"El hecho de tener un día más en la vida es un éxito", ha comenzado. Sobre la barahúnda que se ha formado acerca de su posición en Eurovisión, ha asegurado: "A mi personalmente me sorprende muchísimo la que se ha liado y la expectación tan grande que se ha formado desde que yo llegué a España", ha añadido, recalcando que "me siento bien y tranquila".

La artista ha aseverado que es "muy emocionante" ver su actuación y que "sobran las palabras". "Me emociona ver una actuación así, con una dificultad tan grande. Estoy orgullosa del trabajo que he hecho, y sabiendo que Eurovisión son muchos días de trabajo. Lo único que me sale en la cara es una tremenda sonrisa".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pese a que ha reconocido que "los artistas tenemos muchas dificultades que no se saben y ni se ven", ha querido dejar claro que "me siento orgullosa de todo lo que he dado, de donde vengo y de ser española".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Asimismo, a la intérprete sevillana le ha "dolido" que "no se entendiese que necesitase unos días tranquilos en casa con mi bebé" tras regresar a España, "llenarme de energía y volver".

Para Melody, "no hay galardón más grande que tener el público de su lado y yo gracias a Dios lo tengo". "Yo no busco polémica, a mí me gusta alegrar a la gente con mi música, ya lo sabéis, pero no todo ha sido un camino de rosas".

También ha confesado "lo que menos me ha gustado" de su actuación. "La puesta en escena no me dejó dar todo lo que soy y lo que tengo", se ha lamentado. "Hay algunos planos que no me han gustado, tampoco el momento del telón. No he estado de acuerdo con algunas cosas, aunque yo he hecho todo lo que tenía que hacer", ha destacado.

En cuanto al papel del televoto en la posición final de Israel, uno de los elementos más controvertidos de esta edición, ha manifestado que "yo soy artista, no política", por ello, y porque "por contrato se me prohíbe", "no puedo hablar de ello". "De eso se encargarán quienes deban hacerlo", ha explicado.