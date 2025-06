Con sus tres conciertos en Madrid, Emilia hace historia al convertirse en la artista femenina internacional con más fechas en el Movistar Arena en una sola gira

“Poder volver y esta vez hacer tres es un delirio, no me puedo creer", expresa la cantante

La cantante argentina Emilia está de vuelta. El sábado, conquistó al público madrileño en el primero de los tres conciertos que ofrece en el Movistar Arena como parte de su gira internacional 'Emilia Tour 2025', la continuación de su anterior y exitoso '.mp3 Tour'.

Ha sido la primera cita de una trilogía madrileña que continuará los días 1 y 7 de junio con la que hace historia al convertirse en la artista femenina internacional con más fechas en el Movistar Arena en una sola gira.

“Poder volver y esta vez hacer tres es un delirio, no me puedo creer. No puedo creer que eso está pasando y eso, por supuesto, se debe al público de acá que me recibe con tanto cariño siempre, con tanto amor y me hace sentir como en casa”, ha declarado la cantante en declaraciones para ‘Informativos Telecinco’.

El primer concierto de Emilia en el Movistar Arena

Ya en el Movistar Arena, ante un recinto totalmente entregado, la cantante confesaba: “Nunca pararán de sorprenderme, mi público de Madrid”.

Emilia desplegó un espectáculo vibrante, repleto de energía, coreografías y una conexión emocional constante con sus seguidores.

Temas como 'Carita triste' y 'Exclusive' encendieron el ambiente y a lo largo del concierto Emilia ofreció un recorrido por su universo musical, combinando fuerza escénica y sensibilidad en un repertorio tan variado como ambicioso.

Canciones como 'Facts' y 'Cuatro veinte' marcaron algunos de los momentos más destacados de la velada, en la que tampoco faltaron homenajes, como el que rinde en 'Jagger' al espíritu del rock y la rebeldía.

El sonido urbano, el 'pop' y el 'trap' se entrelazan con naturalidad en su propuesta, visible en temas como 'Jet Set' u 'Ojitos Verdes'.

Emilia también exploró otras dimensiones emocionales a través de canciones como 'Cielo en la mente', evocadora de esperanza. "Que nunca íbamos a lograr eso que deseábamos", se ha felicitado la argentina, que siguió con 'Como si no importara', tema que dedicó al "amor de su vida", Duki.

Además, su versatilidad quedó patente en piezas como 'Mi otra mitad' o 'Guerrero', donde el autoconocimiento y la resiliencia cobran protagonismo, si bien la cantante puso el foco en su madre, que estaba entre el público y visiblemente emocionada.

Durante más de una hora y media de concierto sonaron también títulos como 'A 1.000 km', 'Rápido lento' y 'Perdonarte, ¿para qué?', siendo esta última bailada hasta por los más pequeños y recordando a un vídeo viral que sacó el año pasado.

La artista cerró el espectáculo con una sucesión de éxitos como 'Alegría', 'Bunda', 'Olvidarte' y '24hs', con los que reafirmó su capacidad para crear 'hits' que conectan con una generación diversa, sin olvidar 'Blackout', su reciente colaboración con Tini.

El broche de oro lo pusieron los temas más virales de la argentina, como son 'Iconic', 'La Original', 'GTA' y su single más escuchado en el verano de 2023, el 'No se ve'.