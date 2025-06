"He perdido un riñón, he perdido un testículo y he pasado por tener que despedirme de mis propios hijos", cuenta el humorista

Acostumbrado a hacer reír desde el escenario o un plató de televisión, ni siquiera el cáncer ha logrado frenarle. Lejos de esconderse, el humorista y comunicador Manu Sánchez ha vuelto al teatro. Y lo hace para compartir su nueva manera de mirar la vida, sin perder el sentido del humor en la que es su apuesta más personal. Informa en el vídeo Rocío Martínez.

Se estaba tomando el examen de la vida con calma, pero de repente. "Pues yo con 37 años escuché aquello de vayan terminando, entregamos y yo digo, hostia, estoy, todavía leyendo las preguntas y viendo cuál contesto".

Y de ahí viene la idea, 'Entregamos' se llama el nuevo espectáculo de Manu Sánchez. En él, el comunicador habla de su cáncer y se abre literalmente en canal. "Los 140 puntos en forma de T, he perdido un riñón, he perdido un testículo, he pasado por tener que despedirme de mis propios hijos", cuenta.

Mucho más que un monólogo

Lo cuenta con mucho humor sin frivolizar. "De la risa al llanto sin pasar por el drama", resume él. Drama el que últimamente, con tanto homenaje, no para de llorar, ha nacido para hacer reír. Andaluz andalucista confeso.

Ahora estrenan mucho más que un monólogo. "Que hay una catarsis colectiva y yo quiero pensar que es para salir siendo mejores". Manu Sánchez, a por la matrícula de honor.