Céline Dion ha reaparecido en medio de su enfermedad al asistir, como una fan más, al show de Coldplay en Las Vegas

"Qué noche tan inolvidable, mi corazón sigue cantando", ha explicado la leyenda de la música en sus redes sociales

Céline Dion ha reaparecido en medio de su enfermedad. Y lo ha hecho por todo lo alto, siendo la invitada sorpresa al concierto de Coldplay, celebrado el pasado 7 de junio en Las Vegas.

Adivinada por los gigantescos focos del Allegiant Stadium, la estrella canadiense, que se encuentra en medio de su batalla contra el síndrome de la persona rígida, apareció entre el público como una fan más, convirtiéndose en el centro de todas las miradas, robando el corazón del público y del propio vocalista de la banda, Chris Martin.

La presencia de Céline en el estadio no tardó en hacerse notar, y las cámaras inmediatamente la enfocaron en la gran pantalla. El frontman de Coldplay no dudó en rendirle homenaje: "Oh Céline, mi hermosa hermana, haces que mi corazón siga y siga. Eres una superestrella total. ¡Un aplauso para ella", pronunció el intérprete de 'My Universe'.

Vestida con un traje gris sobrio estilo masculino, y acompañada por sus hijos, se la vio bailando, sonriendo y disfrutando de la música al ritmo del grupo. El momento cumbre llegó cuando suspiró Chris Martin, deteniendo su actuación para dedicarle 'Fix You' y entonar esas palabras llenas de admiración.

El público, al ver a Dion y percatarse de su presencia en el show entre las gradas, se puso de pie para ovacionarla. Más tarde, ella misma compartió el momento en sus redes: "Qué noche tan inolvidable con Coldplay. Mi corazón sigue cantando. Un sincero agradecimiento a la banda y a su increíble equipo por recibir a mi familia con calidez y amabilidad. Fue todo fantástico".

Sus últimas apariciones

Este reencuentro con la música en directo se produce casi tres años después de que en diciembre de 2022 Céline anunciara su diagnóstico, este raro síndrome neuromuscular que paraliza progresivamente sus músculos. Desde entonces, se ha mantenido alejada de los escenarios y de la atención pública.

Su último acto público fue el estreno de su documental 'I Am: Céline Dion', en junio de 2024, seguido de su gran interpretación de 'Hymne à l'amour' durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París en julio 2024.

Además, en octubre del año pasado, fue la gran sorpresa del concierto de Adele también en Las Vegas, donde su reencuentro con la cantante británica desató un momento indescriptible de emoción y una oleada de reacciones. Adele se detuvo en medio de 'When We Were Young' para abrazar a Céline, llorando ante la leyenda viva de la música.