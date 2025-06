Redacción Uppers 11 JUN 2025 - 19:21h.

El protagonista de 'Piratas del Caribe' no dudó ni un segundo cuando le preguntaron quién es para él el mejor actor de todos los tiempos

El actor Johnny Depp se encuentra inmerso en el rodaje de su próxima película ‘Day Drinker’, que lo reúne Penélope Cruz. El actor conocido por sus papeles en las películas de Tim Burton como ‘Piratas del Caribe’ ha desfilado recientemente por varios festivales recogiendo premios honoríficos.

El actor recibió en 2021 el Premio Donostia y participó el pasado mes de septiembre en el certamen para presentar su película ‘Modi. ‘Three Days on the Wing of Madness’, se segundo largometraje como director.

El pasado mes de diciembre, el actor concedió una entrevista a ‘Far Out Magazine’ donde le pidieron que escogiera al mejor actor de todos los tiempos. Depp no tuvo duda ni un segundo.

“Marlon Brando es quizá el mejor actor de los dos últimos siglos. Pero su cerebro es mucho más importante que la actuación. La forma en que mira las cosas sin juzgarlas, la forma en que las evalúa”, dijo.