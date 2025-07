La cantante cordobesa se encuentra inmersa en el 'Aguachile Tour', una gira que está llevando su último disco por toda España

India Martínez ha protagonizado un tierno momento en su último concierto en Huelva

En la noche del pasado 5 de julio, India Martínez protagonizó uno de los momentos más emotivos de su carrera sobre los escenarios. La artista abrió el ciclo Noches del Foro Iberoamericano en el emblemático Foro de La Rábida, en Huelva, con un concierto que no olvidará ni la cantante ni sus fans allí presentes.

En medio del show, la cordobesa sostuvo en sus brazos a una bebé llamada, casualmente, India, que se quedó profundamente dormida mientras interpretaba una nana. Un instante lleno de ternura que la compositora ha compartido en sus redes sociales.

"Esto no puede ser verdad, anoche se me volvió a dormir un bebe en los brazos durante mi concierto de Huelva. En este caso una niña que además se llama India. Ya no se puede sentir más amor", ha escrito junto a un vídeo en el que muestra lo ocurrido.

Tal y como ha explicado la intérprete de 'Si ella supiera', "podría publicar mil momentos de la noche, muchas canciones, reencuentros, bailes, porque es que en la noche hubo de todo". Sin embargo, "aquí se paró el tiempo", ha aseverado, todavía impactada. "Gracias por regalarme momentos así, os quiero y os abrazo fuertemente".

Y es que, con todas las entradas agotadas, la artista protagonizó una escena tan espontánea como conmovedora: se detuvo, abrazó a la pequeña y permitió que la canción se fundiese con aquel silencio general del público, hasta que el bebé se quedó completamente dormido.

Actualmente se encuentra inmersa en el 'Aguachile Tour', una gira que está llevando su último disco 'Aguachile' por toda España. El concierto en Huelva fue la fecha inaugural del ciclo veraniego, pero no será la única parada.

Este emotivo gesto no es nuevo en la trayectoria de India Martínez. Hace justo un año, en julio de 2024, sucedió algo muy similar en La Solana (Ciudad Real). Un bebé lloraba en brazos de su abuela durante el concierto, demandando la atención de la cantante. India bajó del escenario, lo tomó en brazos y le cantó 'Los gatos no ladran', hasta que el pequeño se durmió casi de inmediato.