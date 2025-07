Javier Bardem obtiene su primera nominación al Emmy por ‘Monsters’

Bardem interpreta en la ficción a José Menéndez, el padre de Lyle y Erik, los hermanos condenados por el asesinato de sus padres en Beverly Hills

Tom Hanks y su compleja vida familiar: de los problemas con su exmujer a la adicción a las drogas de su hijo

Compartir







Javier Bardem ha obtenido su primera nominación al Emmy en la categoría de mejor actor en una serie limitada por ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’ y competirá con Owen Cooper (‘Adolescence’); Bill Camp (‘Presummed Innocent’), Rob Delaney (‘Dying for Sex’); Ashley Walters (‘Adolescence’) y Peter Sarsgaard (‘Presumed Innocence’).

El actor español se disputará el Emmy con Owen Cooper ('Adolescence'); Bill Camp ('Presunto inocente'), Rob Delaney ('Dying for Sex'); Ashley Walters ('Adolescencia') y Peter Sarsgaard ('Presunto inocente') en la 77 edición de estos galardones.

Bardem ya fue nominado al Globo de Oro por su interpretación de José Menéndez en esta serie de Netflix sobre el mediático caso del asesinato de José y Kitty Menéndez a manos de sus hijos en 1989.

Una serie inspirada en hechos reales

Inspirada en hechos reales, la serie volvió a colocar en el centro del debate el caso de los hermanos Erik y Lyle Menéndez, quienes en el último año han pasado por varias audiencias en su intento por encontrar una vía hacia la libertad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A esta exitosa serie le sigui ó un documental y el revuelo generado por una nueva generación que observa con otros ojos a quienes antes fueron considerados asesinos despiadados.

Los hermanos fueron hallados culpables del asesinato de sus padres, Kitty y José Menéndez, ocurrido el 20 de agosto de 1989 en su casa de Beverly Hills. Los jóvenes denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre, de origen cubano. Los ganadores de la 77 edición de los premios Emmy se darán a conocer el 14 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles.