La hija de Tom Hanks revela los episodios "de violencia física" que vivió tras el divorcio de sus padres

Tom Hanks es uno de los actores más queridos y respetados de Hollywood. Sin embargo, detrás de su imagen pública impoluta, existe una historia familiar compleja, con altibajos, polémicas y problemáticas que han salido a la luz en los últimos años y que han vuelto al ojo público ahora.

Padre de cuatro hijos, dos de su primer matrimonio con la actriz Samantha Lewes y dos más con su actual esposa, la también actriz Rita Wilson, el protagonista de 'Forrest Gump' ha vivido una experiencia marcada por el éxito en el marco profesional, pero por el dolor en el plano personal. Y uno de esos episodios familiares ha cobrado protagonismo gracias a su hija E.A. Hanks, quien ha publicado un libro en el que se ha sincerado sobre su infancia y los abusos que sufrió por parte de su madre.

Su divorcio y los problemas de su exmujer

El actor se casó en 1978 con Samantha Lewes, actriz de teatro y madre de sus dos primeros hijos: Colin -nacido en 1977- y Elizabeth, conocida como E.A. -nacida en 1980-. El matrimonio duró hasta 1987. Hanks, entonces un actor emergente, luchaba por encontrar estabilidad en Hollywood, mientras que Lewes lidiaba con problemas emocionales y, según el testimonio posterior de su hija, con comportamientos abusivos y problemas mentales. "Creo que sufría un trastorno bipolar", narra la escritora en su obra, 'The 10: A Memoir of Family and the Open Road'.

E.A. se abre en canal sobre los años difíciles que vivió tras la separación de sus padres. En el libro detalla episodios de manipulación emocional y maltrato psicológico por parte de su madre. E.A. y su hermano mayor, Colin, quedaron bajo la custodia de su madre. Cuenta que nació en Burbank, pero tiene muy "pocos recuerdos de sus primeros años en Los Ángeles" porque su madre los trasladó, sin previo aviso al actor, a seis horas de distancia, en concreto a Sacramento.

Mientras tanto, Hanks comenzaba una nueva vida en Los Ángeles con Rita Wilson. E.A. define esos años "llenos de confusión, violencia y privación". "Finalmente se llegó a un acuerdo de divorcio y visitaba a mi padre y a mi madrastra (y pronto a mis medio hermanos menores) los fines de semana y durante los veranos, pero desde los 5 a los 14 años, años llenos de confusión, violencia, privaciones y amor, fui una chica de Sacramento", rememora.

"La casa apestaba a humo. La nevera estaba vacía o llena de comida caducada, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su gran cama con dosel, leyendo la Biblia (...). Una noche, su violencia emocional se convirtió en violencia física", añade. Fue entonces cuando su padre consiguió la custodia. Samantha Lewes falleció de cáncer de pulmón en 2002, a los 49 años.

Colin y E.A. Hanks

Colin, el mayor de los hijos de Tom, ha seguido los pasos de su padre como actor y productor. Ha aparecido en series como 'Fargo', 'Dexter' y 'The Good Guys', y ha participado en películas como 'Orange County' y 'King Kong'. A pesar de vivir su infancia en una familia dividida, Colin ha mantenido una relación cercana con su padre, a quien considera una figura fundamental tanto a nivel emocional como profesional.

Su hermana comenzó a trabajar como escritora bajo el nombre de EA Hanks en medios como 'Vanity Fair', 'The Huffington Post', 'Time', 'The Guardian' y 'The New York Times', entre otros. Aunque ocasionalmente apareció en pequeñas producciones cinematográficas cuando era niña -incluso brevemente en 'Forrest Gump'-, nunca sintió que la actuación fuera su vocación.

La adicción de su hijo

Tras su separación de Samantha Lewes, Hanks encontró de nuevo el amor de la mano de Rita Wilson, con quien se casó en 1988. Juntos han formado una de las parejas más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo. El actor tuvo dos hijos más: Chester 'Chet' Hanks -nacido en 1990- y Truman Hanks -nacido en 1995-.

Chet Hanks ha sido, quizás, el miembro más polémico de la familia. Con una carrera intermitente como actor y músico, ha protagonizado varias controversias por su comportamiento, su adicción a las drogas -de la que ha hablado abiertamente- y sus declaraciones en redes sociales.

"La droga con la que más problemas tuve era la cocaína. Yo iba con los cocainómanos y ellos me decían cosas como: 'Tranquilo, hermano. Espera un segundo'. Es terrible. Te consume. Te marchitas porque no puedes comer ni dormir", explicó el año pasado en el podcast 'Raw Talk'.

A pesar de sus problemas, Chet ha reconocido lo difícil que fue el proceso de rehabilitación. “Ahí estaba, con 31 años, arruinado, drogado, flaco, agotado, tocando fondo. Y simplemente sabía que si no cambiaba mi vida de manera drástica, o bien no iba a estar por aquí o iba a pasar algo malo, tan malo, que mi vida bien podría terminar", aseveró.

El discreto hijo menor

Truman, el menor, ha optado por una vida mucho más discreta. Aunque ha trabajado tras las cámaras en el mundo del cine, participando en la producción de películas como 'West Side Story' de Steven Spielberg, ha evitado el foco mediático.

De hecho, su primera aparición pública fue al interpretar a su propio padre de joven en la película 'El peor vecino del mundo', un gesto que despertó mucha simpatía entre los fanáticos.