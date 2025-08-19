Muere el periodista madrileño Ricardo Medina

El periodista Ricardo Medina, creador del programa 'Madrid Directo', ha fallecido a los 67 años

Medina fue parte del equipo fundador de Telemadrid

Compartir







El periodista Ricardo Medina, creador del programa de Telemadrid 'Madrid Directo', ha fallecido a los 67 años, según ha informado la cadena pública.

Medina fue, además, parte del equipo fundador de Telemadrid y el primer director de uno de los programas más populares de la televisión pública que continúa en antena.

El periodista madrileño se licenció en Ciencias de la Información por la UCM-CEU

El periodista madrileño, licenciado en Ciencias de la Información por la UCM-CEU, fue corresponsal de la Agencia EFE en El Salvador, Guatemala, México y El Caribe entre 1980 y 1986, año en el que pasó a dirigir las Noticias del Canal 24 de Puerto Rico.

Después, el informador madrileño regresó a España para incorporarse al equipo fundador de Telemadrid.