La saga más famosa del cine de acción se ha alimentado de esta rivalidad durante casi una década

No sabemos qué tienen las sagas del cine de acción, pero las rivalidades que surgen entre sus estrellas siempre traspasa la pantalla. ¿Cómo olvidar esa enemistad pública entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone que incluso provocó que este último eligiera una de las peores películas de su filmografía, sino la peor? Sí, estamos hablando de ‘Alto, o mi madre dispara’. Pero esa lucha de egos, envuelta en estrategia de marketing y comunicación, se queda en nada comparada con la enemistad entre Vin Diesel y Dwayne Johnson, estrellas de la saga ‘Fast and Furious’.

Su rivalidad ha sido una de las más sonadas de Hollywood en la última década. Y no solo han tenido que ver sus egos de estrella, sino también diferencias de estilo de trabajo, declaraciones públicas y tensiones durante rodajes. Pero, ¿cómo comenzó todo? Habría que volver a 2011, cuando Dwayne Johnson se unió a la popular saga de ‘Fast and Furious’ en su quinta entrega, ‘Fast Five’. En ella daba vida al agente Luke Hobbs. Por aquella época, Dwayne Johnson ya era una estrella consolidada en la industria, y su carisma empastaba perfectamente ya no solo con la saga, sino con el resto del elenco.

Pero todo estaba cociéndose entre bastidores. No podía haber dos gallos en el mismo corral. Y el tiempo lo demostró con creces. En agosto de 2016, durante el rodaje de la séptima entrega, ‘The Fate of the Furious’, Johnson publicó un mensaje en Instagram que lo cambió todo. En dicho post alababa a sus compañeras de reparto, pero criticaba con dureza a algunos de sus colegas masculinos, refiriéndose a ellos como "candy asses", una expresión que puede traducirse como “blandengues” o "nenazas”. Tanto los fans como la prensa comenzaron a especular sobre quién podría estar hablando Johnson. Y es que había muchos compañeros masculinos en la saga.

El primero en salir a defenderse y afirmar que no se refería a él fue Tyrese Gibson. Publicó un video en su cuenta de Instagram, con Dwayne Johnson cantándole el cumpleaños feliz a su hija. “Un hombre no estaría cantando con todo su corazón al angelito de otro si tuviese un problema con su padre. Si va a generalizar diciendo que tiene problemas con algún compañero masculino, ¿podría ser más claro y dar nombres? Por supuesto, debería. Tranquilizaos, no sé QUIÉN tiene un problema con él y no tengo detalles de CUÁLES son esos problemas”.

Pero no hubo que especular durante mucho tiempo más, porque Vin Diesel ya se hizo notar con un post en sus redes algo críptico pero también bastante esclarecedor: "Dadme un segundo, os lo contaré todo. TODO”. Ahí surgieron las dudas sobre si era una estrategia publicitaria de la película. Sobre todo porque se acercaba la WWE, y podrían estar alimentando la pelea para que luego ambos se enfrentaran en el ring. El periodista Scott Mendelson, de Forbes, llegó a decir en 2016 que "si esto no es parte del show, lo parece”. Incluso The Hollywood Reporter afirmó que algunos trabajadores dentro del equipo de producción de la película pensaban que podía tratarse de un montaje calculado para generar expectación.

Nada más lejos de la realidad. Y así el tiempo lo ha demostrado. No solo el tiempo, sino la propia séptima entrega de la película. Ambos evitaron grabar escenas juntos, y muchas de sus interacciones en pantalla fueron editadas para parecer compartidas cuando no lo eran, aclaró la revista People. Se nota la tensión en el ambiente, desde luego. Los rumores comenzaron a aparecer. Fuentes internas del rodaje apuntaban directamente a Vin Diesel. Se hablaba de diferencias en ética de trabajo, de problemas con los horarios y de fuertes discusiones en el set.

Dos filosofías de trabajo diferentes

Aunque el actor protagonista de la saga intentó calmar las aguas en abril de 2017, justo antes del estreno, declarando a USA Today que entre él y Johnson había “una hermandad extraña”, y que se cuidaban mutuamente. “En mi casa, él es el tío Dwayne […]. Protejo la franquicia. Y protejo a todos, incluyendo a Dwayne. Le protejo más de lo que él nunca sabrá. Y no importa. No tiene por qué saberlo. Pero sé que lo aprecia. Lo sabe. Dwayne solo tiene un Vin en su vida. Dwayne Johnson solo tiene un hermano mayor en este mundo del cine y ese soy yo".

También afirmó que su papel como productor de la saga le obligaba a tomar decisiones duras, y que parte del conflicto venía de su intento de “obtener lo mejor de todos los actores, incluyendo a Dwayne”. Johnson, sin embargo, no lo vio igual. En una entrevista con Rolling Stone en 2018, confirmó que mantuvieron una “importante conversación cara a cara” en su tráiler, y añadió: “Nos dimos cuenta de que tenemos filosofías muy distintas sobre cómo hacer cine y colaborar”.

Los rumores de que Diesel actuaba como una diva en el rodaje, que llegaba tarde y pasaba del resto del equipo empezaron a hacerse más notorios. Y, mientras el resto de sus compañeros toleraba sus comportamientos, Dwayne Johnson no parecía querer pasar por el aro. “Le deseo todo lo mejor, y no albergo ningún rencor, todo está aclarado. En realidad, puedes borrar esa última parte sobre que ‘no albergo rencor’. Dejémoslo en lo de que todo está aclarado”.

Durante los años siguientes, ambos actores evitaron coincidir. Johnson se centró en el spin-off ‘Hobbs & Shaw’, junto a Jason Statham, mientras que Vin Diesel lideraba la saga principal. Las declaraciones públicas se volvieron cada vez más tensas. En noviembre de 2021, Diesel publicó un mensaje en Instagram pidiendo a Johnson que regresara para ’Fast X’, la décima entrega de la saga. En su post apelaba a su sentido del deber y mencionaba a sus propios hijos y al fallecido Paul Walker: “Te lo digo desde el corazón… no dejes la franquicia”.

La respuesta de Johnson, sin embargo, fue tajante. En declaraciones a CNN, afirmó: “No me gustó que metiera en esto a sus hijos, ni la muerte de Paul. Lo consideré manipulación. Déjalos fuera de esto. Habíamos hablado hace meses sobre esto y llegamos a un claro entendimiento. Mi objetivo en todo momento era terminar mi asombroso viaje con esta increíble franquicia con gratitud y elegancia. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas”.

Las aguas se calman

Durante un tiempo, todo apuntaba a que el conflicto no se resolvería. Pero en junio de 2023, Johnson sorprendió a sus seguidores al anunciar que regresaría a la franquicia principal y que las diferencias con Diesel se habían superado. En su mensaje en redes sociales escribió: “Vin y yo dejamos el pasado atrás el verano pasado. Lideraremos con hermandad y determinación, cuidando la saga, los personajes y, sobre todo, a los fans”. Ese regreso se confirmó oficialmente en la escena post-créditos de ‘Fast X’, donde Johnson reaparecía como Hobbs, preparando el camino para su participación en la próxima entrega.

Aunque se sigue viendo la tensión que hay entre ambos. Uno de los momentos más comentados se dio en los Globos de Oro de 2025, cuando Vin Diesel subió al escenario para presentar un premio y soltó un inesperado “Hi, Dwayne” en directo. Johnson, en la audiencia, respondió con una sonrisa medida, que las cámaras captaron de inmediato. Según People, los productores del evento no sabían que eso iba a suceder y lo calificaron como un “momento espontáneo, incómodo, pero sincero”. Algunos lo vieron como una muestra de distensión; otros, como una tensión aún latente disfrazada de cortesía pública.

Así que, aunque les veremos reencontrarse en pantalla, sus diferentes estilos de trabajo provocaron un choque que se alargó durante varios años. Aunque todo parece indicar que podría haber llegado un momento de calma entre ambos. Sobre todo por el bien de la franquicia, ya que su última entrega no tuvo la recaudación esperada. ¿Será todo una estrategia para relanzar ese final tan esperado?