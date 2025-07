Juan Arcones 19 JUL 2025 - 09:00h.

Una dieta estricta y sus métodos cada vez más agresivos para mantenerse joven habrían puesto en alerta al entorno del actor

Si hay un héroe de acción por excelencia en los últimos años, puede que el trono sea de Tom Cruise. Además de ser uno de los actores más famosos de su generación, a sus 62 años puede que esté más en forma que nunca. Porque, desde hace varios años, decidió cuidarse y tratar de sentirse siempre joven. Y oye, parece que lo está consiguiendo.

Ser la estrella de la saga ‘Misión Imposible’ es lo que requiere. Más aún cuando te gusta hacer tú mismo las acciones de riesgo y poner a los directores (y a las compañías de seguros) en guardia. Hoy en día, "no parece tener la edad que tiene" es una de las frases más repetidas por los habituales a las salas de cine. Esto se debe a su estricto plan diario que incluye jornadas maratonianas de gimnasio y una estricta dieta que huye de cualquier alimento ultraprocesado.

"Tengo un gimnasio que se llama ‘La cueva del dolor’, y tengo un cartel que dice 'Solo los motivados pueden entrar", contó en el programa de Jimmy Fallon mientras promocionaba su última película, ‘Misión Imposible: Sentencia final’. "Me levanto temprano. Me gusta hacer dominadas y el entrenamiento que estoy haciendo es una locura”. Así que el secreto tampoco es ningún secreto, sino dedicación constante y fuerza de voluntad (y dinero, por supuesto, que siempre compra tiempo, lo que más necesitamos).

“El kayak de mar, la espeleología, la esgrima, la cinta de correr, las pesas, la escalada, el senderismo, hago footing... Hago muchas actividades diferentes”, es otro de los secretos para mantenerse eternamente joven. Y así lo explica para Men’s Health Anne Elliott, científica del deporte de la Universidad de Middlesex. "Cambiar regularmente el trabajo cardiovascular y de fuerza con algo como la esgrima o la escalada -como Cruise- mantiene la flexibilidad y el equilibrio: las dos primeras cosas que delatan tu edad”.

Y no todo es ejercicio, por supuesto. ¿Alguna vez os han dicho en un gimnasio que, por donde se empieza, es por lo que comes? Pues Tom Cruise lo sigue a rajatabla. No esperábamos menos de la estrella. Según informes recientes, la dieta del actor consiste en solo 1.200 calorías, alimentos a la parrilla y una notable ausencia de carbohidratos. Sí, quizá vayas a pasar hambre al principio, pero luego el cuerpo se acostumbra a comer por hambre, y no por gula, como muchas veces nos pasa.

El actor además demostró tener ese cuerpo envidiable en su éxito de taquilla ‘Top Gun: Maverick’. De hecho, en la escena de la playa, la estrella de la película, Glen Powell, tenía que placar al actor. Pero quiso tener tanto cuidado que acabó lesionado él, y por supuesto Tom Cruise se fue de rositas. “Estoy como, ‘Vale, no vamos a hacer daño a Tom’. Así que corro hacia Tom, lo envuelvo, pero tengo mucho cuidado de bajarlo suavemente. Pero al tratar de ser cuidadoso, me golpeé la rodilla en la arena y me rompí lo que llaman un saco linfático alrededor de mi rodilla. No podía caminar”. Así lo contó para Men’s Health.

Pero es que la motivación es parte fundamental de poder mantenerse así de joven. “Siempre busco superarme, es parte de mi ADN […]. Me encanta el reto físico y mental de cada película. Entreno durante meses, a veces años, para lograr que cada escena sea lo más real posible. Y sí, sigo haciendo mis propias acrobacias porque quiero que el público sienta la autenticidad de cada momento”.

Aunque detrás del gimnasio y su dieta baja en carbohidratos, Tom ha llevado la búsqueda del secreto de la eterna juventud al extremo. Diversas fuentes, incluyendo una exclusiva de RadarOnline, señalan la instalación en su casa de una cámara de crioterapia a –220 °F, con sesiones diarias e incluso prolongadas más allá de lo aconsejado.

Según un artículo de Heat Magazine, Cruise está tan convencido de que “la exposición al frío es la fuente de la juventud” que afirma que funciona mejor que tomarse diez cafés por la mañana. El biohacking es una de las grandes pasiones de Tom. Le encanta la idea de ser más astuto que la naturaleza, y siempre está leyendo sobre la ciencia más reciente, investigando meticulosamente formas de mantenerse sano y, lo que es más importante, parecer joven”.

Además, recientemente habría incorporado técnicas de respiración avanzada y terapia de oxígeno, con tanques en casa para simular hiperventilación controlada y estancias en cámaras hiperbáricas varias veces por semana. Según NDTV y Times of India, hasta ha llegado a taparse la boca mientras duerme para forzar la respiración nasal. RadarOnline también apunta que Cruise parece estar sometiéndose a procedimientos cosméticos regulares, como inyecciones de bótox, rellenos faciales y transferencia de grasa, con un coste estimado de hasta quince mil dólares al día, en su búsqueda por “presionar la piel” y mantener un semblante eternamente joven. Lo dicho: no eres feo o viejo. Eres pobre.

Todos estos tratamientos un tanto extremo tendrían a su entorno bastante preocupado. Pero lo importante es vencer la batalla al paso del tiempo. Y Tom Cruise se ha puesto entre ceja y ceja conseguirlo. No solo él, sino otros actores de su generación, como Brad Pitt, que sorprendió a todos luciendo cuerpazo en ‘Érase una vez… Hollywood’, con 56 años. Y en el caso de Cruise, podría tener la base en la muerte de su padre, que falleció de cáncer con tan solo 49 años. Sea como fuere, Tom Cruise sigue jugando con el envejecimiento, y por ahora, va ganando.