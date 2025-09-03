Celia Molina 03 SEP 2025 - 13:55h.

Los miembros de 'Freshlyground' denuncian que todavía no saben a qué asociaciones benéficas se han destinado las regalías

En 2010, la federación aseguró que los beneficios de la canción se destinaría a la creación de instalaciones deportivas en África

Compartir







El 2010 siempre será recordado en España como el año en el que ganamos el mundial. El año en el que Iniesta metió el gol de la victoria en el minuto 116. El año del beso entre Iker Casillas y Sara Carbonero. Y, por supuesto, el año del 'Waka Waka' (o 'This time for África'). La relación entre Shakira y Gerard Piqué propició que la colombiana interpretara la canción del mundial que, ese año, se jugó en Sudáfrica. La artista hizo entonces una versión del 'Zamina Mina', un himno compuesto en los años '80 por un grupo de soldados cameruneses llamados 'Golden Sounds' (Zangaléwa); y tuvo tanto éxito que su videoclip alcanzó los 4.300 millones de visualizaciones y 1.000 millones de descargas en Spotify.

El vídeo de Shakira llegó a convertirse en el clip femenino más visto en Youtube, pero la cantante no lo hizo todo sola. En el tema colaboró con el grupo de afro-fusión de Ciudad del Cabo 'Freshlyground'. Tanto la FIFA como Sony Music les habían asegurado que los beneficios de la canción estarían destinados a causas benéficas en el continente africano. En concreto, el propio Joseph Blatter, presidente de la FIFA por aquel entonces, confirmó que el dinero de las regalías se dirigirían al proyecto '20 centros para 2010', que debía dotar de 15 instalaciones deportivas al continente y cinco de ellas al país organizador.

PUEDE INTERESARTE El manotazo de Shakira a una de sus bailarinas en su último concierto en Bogotá

La promesa que les hizo la FIFA en el año 2010

Sin embargo, 15 años después, los miembros de 'Freshlyground' siguen sin saber dónde ha ido a parar ese dinero. Recientemente, se han puesto en contacto con un medio de comunicación de su país, 'Currency', para denunciar el presunto fraude del waka-waka: "No buscamos cobrar, pero nos gustaría saber que las ganancias de la canción se destinarán a organizaciones benéficas como se pretendía originalmente, y nos gustaría saber qué organizaciones benéficas deben ser apoyadas como se nos prometió", han dicho, tanto tiempo después.

Ellos calculan que, en los últimos once años, la famosa canción del mundial puede haber generado más de ocho millones de euros. Desde el 2014, momento en el que terminaba la supuesta colaboración de la FIFA en la construcción de las instalaciones prometidas, los miembros del 'Freshlyground' han estado mandando repetidamente e mails a la federación de fútbol, sin que hayan obtenido ninguna respuesta. Su última comunicación fue en el mismo año del mundial cuando, interesados por los nombres de las asociaciones benéficas que recibirían las regalías, les dijeron: "Cuando nominamos a la organización benéfica, nos informaron que este acuerdo no incluía a los artistas africanos participantes", según ha explicado Simon Attwell en 'Currency'.