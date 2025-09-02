Ha fallecido en Ontario, Canadá, tras padecer una larga enfermedad, según ha confirmado su agente Michael Greene

Además de dar vida a Kicking Bird en 'Bailando con lobos', trabajó en numerosas producciones como la saga 'Crepúsculo' o 'La milla verde'

Graham Greene, actor canadiense nominado al Óscar por 'Bailando con lobos' (1990), ha muerto a los 73 años en Stratford, en Ontario, Canadá, tras padecer una larga enfermedad, según ha confirmado su agente.

"Fue un gran hombre de moral, ética y carácter. Lo extrañaremos eternamente", ha señalado este último en un comunicado al medio estadounidense The Hollywood Reporter, detallando que el fallecimiento se produjo el lunes 1 de septiembre. "Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo", ha añadido el agente del actor, Michael Greene, en referencia a quien fuera representante del actor durante muchos años, que falleció en 2013.

La trayectoria de Graham Green, Kicking Bird en 'Bailando con lobos'

Nacido en la Reserva Six Nations de Ohsweken (Ontario) un 22 de junio de 1952, Graham Greene se convirtió en una voz y una presencia inconfundibles del audiovisual norteamericano, con un recorrido que abarcó del drama histórico al thriller y la comedia.

Su interpretación como Kicking Bird en 'Bailando con lobos', el clásico dirigido por Kevin Costner, le valió la candidatura al Óscar a mejor actor de reparto y catapultó una carrera que superó los dos centenares de créditos entre cine, televisión y teatro.

En su reconocido papel como Kicking Bird, concretamente, su trabajo aportó una dimensión humanista y matizada a la representación de los pueblos indígenas en el cine comercial de gran escala, abriendo la puerta a nuevas miradas dentro de Hollywood.

Con una irrupción mundial en la película de Kevin Costner, Graham Greene se consolidó como un secundario de lujo de enorme versatilidad: fue también el carismático policía sioux Walter Crow Horse en 'Thunderheart' (1992) y el socarrón Joseph en 'Maverick' (1994); encarnó a Arlen Bitterbuck en 'La milla verde' (1999) y sumó títulos como 'Skins' (2002), 'Transamérica' (2005), 'Crepúsculo' (2009), 'The Shack' (2017) y 'Wind River' (2017).

Más allá, también en la televisión dejó su impronta, con interpretaciones como la del villano Malachi Strand en 'Longmire'. También volvió al western en 1883 como 'Spotted Eagle', se integró en 'Reservation Dogs' y, ya en clave superheroica, trabajó en Marvel Studios con 'Echo'. Más allá, su trayectoria reciente incluyó además una aplaudida aparición en la popular 'The Last of Us', protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pasca.

Según su agente, Greene tenía trabajos pendientes de estreno, entre ellos el largometraje 'Ice Fall', cuyo estreno está previsto para octubre, muestra de una actividad que se mantuvo constante hasta el final.