Las autoridades descartan un móvil criminal y se investiga en qué circunstancias el actor cayó desde lo alto de un edificio en Beijing

Yu Menglong era muy conocido por su participación en 'Eternal Love', estrenada en la plataforma de contenidos audiovisuales y en la serie web 'Princess go'

El actor chino, Yu Menglong, conocido en occidente como Alan Yu, ha muerto este jueves, tras caer desde un edificio en la ciudad de Beijing. Un estudio cinematográfico ha confirmado el fallecimiento del artista de 37 años, que gozaba de fama gracias a sus personajes en 'Eternal Love' (2017) y 'Go Princess Go' (2015).

El inesperado fallecimiento de Yu Menglong ha dejado a los fans de toda Asia consternados, mientras sus miles de seguidores lloran la pérdida de una de las celebridades más populares del país.

La noticia de la muerte de Yu Menglong fue confirmada en un comunicado oficial publicado en Weibo, tras varias horas de rumores y desconcierto entre los seguidores. El texto descartaba que su fallecimiento tuviera una implicación criminal y citaba fuentes de la Policía de Beijing.

"Con profundo pesar, anunciamos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre tras caer de un edificio. Tras la investigación policial, se ha descartado la sospecha de un caso criminal. Que descanse en paz y que los vivos encuentren fortaleza", se lee en mensaje oficial publicado por los estudios cinematográficos que los representaban.

La muerte de Yu Menglong, bajo investigación

No se conocen los detalles oficiales de las circunstancias exactas de la caída mortal de Yu Menglong, desde una quinta planta. En Weibo han circulado algunos mensajes con una versión más detallada, pero que posteriormente han sido borrados.

El actor chino habría cenado con amigos la noche del 10 de septiembre y se retiró a dormir cerca de las 2.00 de la madrugada. Su cuerpo fue encontrado sobre las 6.00 de la mañana por un vecino, que habría alertado a las autoridades.

El reportero aseguró haber visitado el lugar, donde vio una ventana rota. También afirmó que Yu murió en el acto tras caer del quinto piso e impactar contra el pavimiento. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.