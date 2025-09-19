La Húngara se rompe al cantar por primera vez su canción más íntima: “Es la primera vez que hablo de esto”

Francisco Carmona, el productor musical de La Húngara, no puede contener las lágrimas al escuchar cantar a Sonia: “Tú me hiciste grande”

En el capítulo 2 del documental ‘La Húngara. Toma que toma’, Sonia nos regala uno de los momentos más mágicos junto a Francisco Carmona, su productor musical y cómo dice su gente su mitad. La cantante se abre en canal al cantar por primera vez su canción más intima y personal, un tema que habla de su faceta más intima y que “te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es mi historia”.

De camino a Sevilla, Sonia recuerda, entre sus miles de viajes a la ciudad, él que menos le apeteció hacer y que le cambió la vida. El momento en el que la escucharon cantar por Rocío Jurado en un karaoke y le pidieron el teléfono.

Esperando a la artista en su estudio de Sevilla, Francisco Carmona nos ha contado cómo fue esa primera llamada de teléfono y lo que sintió cuando la escuchó cantar por primera vez “Yo la llamé y ella no se lo creía… Cuando la escuché en el estudio de grabación descubrí que además tenía intuición musical”.

“Es más que familia”, “La Húngara no existiría sin Carmona, ellos son cincuenta, cincuenta”… Los que los conocen saben que hacen la unión perfecta. Sus encuentros a solas siempre son muy especiales, pero quizás está ha sido un momento que ninguno de los dos olvidará.

Han repasado todas las cosas que le han pasado a lo largo de su carrera “nos han hecho de todo, nos han intentado hundir” e incluso han acordado de los que decían que ella no valdría para nada y Sonia se ha emocionado al recordar lo que siente cada vez que se sube a un escenario canta el tema ‘Mira’.

Francisco Carmona compuso la canción ‘Mira’ un día tras tomarse un café con la artista y encontrarse a una mujer desesperada que no sabía si tenía que seguir cantando o qué tenía que hacer con su vida “me sentía así de chiquitita y gracias a ti, me sentí así de grande”. Era un día que llovía muchísimo y que gracias a la conexión que existe entre ellos, salió el sol.

La Húngara abre su corazón en su última canción

Con su libreta y su boli rosa en la mano, Sonia se sienta junto a su productor musical para abrirle de nuevo su corazón y mostrarle la letra de una canción que acaba de componer. Una canción muy especial porque por primera vez habla de su maternidad de su vida, de sus inicios, sus miedos, sus errores, su familia y de Carmona…

Las lágrimas han comenzado a correr por las mejillas de Francisco Carmona al escuchar a La Húngara cantar emocionadísima la que quizás vaya a ser su canción más especial y ser él, una parte de esta “Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es mi historia”.

Sonia es consciente de que no va a ser capaz de cantar esta nueva canción en directo porque habla de su faceta más íntima, pero quería y necesitaba dedicarle una canción a su padre, a su hermana, a su familia y al público que lleva tantos años a su lado. Juntos han recordado momentos muy dolorosos de su vida y su sobrina Sonia, nos ha confesado que cuando su madre se fue “no había ni rastro de La Húngara, solo estábamos para darnos cariño”.

Con mucha humildad, la cantante ha recordado las necesidades que había vivido durante su infancia y cómo siempre había sido consciente de que no podía exigirles más a sus padres “me tenía que conformar, yo sabía lo que había en mi casa”. Siempre ha querido rendirles homenaje a sus padres y explica por qué en su primer disco quiso llamarse Sonia Pliego, La Húngara.

Además, en el segundo capítulo de ‘La Húngara. Toma que toma’ podrás descubrir cuál es el lugar y el momento elegido por Sonia para sorprender a los suyos cantando esta canción por única vez en directo.