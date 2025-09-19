La obra inacabada de Gaudí, la Sagrada Familia, alcanzará su cúspide el próximo año, coincidiendo con el centenario de la muerte del artista

La obra inacabada de Gaudí, la Sagrada Familia, alcanzará su cúspide el próximo año, coincidiendo con el centenario de la muerte del artista. Empiezan los actos conmemorativos con cuatro días de puertas abiertas. 20.000 afortunados podrán descubrir, por primera vez, algunos de los espacio prohibidos hasta ahora durante cuatro días: 19, 20, 21 y 24 de septiembre de 16:00 a 20:00 horas, excepto el sábado 20, que será de 15:00 a 18:00 horas.

Las luces, las formas, el silencio, nada deja indiferencia y llama a observar. Descubrir la Sagrada Familia desde dentro.

Los visitantes podrán recorrer los espacios más emblemáticos de la iglesia y descubrir un relieve de la escena de la vida de la Virgen María, Las bodas de Caná, una pieza de piedra de tres metros de altura. Esta escena formará parte de la capilla de la Asunción, donde también se instalarán las escenas de la presentación de María en el templo, la muerte de San José y la dormición.

La Sagrada Familia de Barcelona espera recibir al papa León XIV en la basílica en 2026, después de haber cursado la solicitud al Vaticano, de la que prevé recibir respuesta este mes de septiembre.

Lo ha explicado el presidente de la Junta Constructora, Esteve Camps, en rueda de prensa este jueves junto al consejero delegado, Xavier Martínez, y el arquitecto jefe, Jordi Faulí, coincidiendo con las puertas abiertas del templo por La Mercè, copatrona de la ciudad.

Camps ha explicado que, si la visita coincide con la misa solemne por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí en junio, la "presidirá él", y si no, presidirá una misa cuando haga su visita.

Respecto al centenario, el presidente de la Junta ha dicho que contará con un "programa "amplio y diverso" con el objetivo no solo de conmemorar la efeméride, sino también de seguir difundiendo la figura del arquitecto catalán.

Los actos se distribuirán de otoño de 2025 a diciembre de 2026, entre los que destacan la celebración del centenario de la construcción de la torre de San Bernabé, la única que Gaudí llegó a ver en pie, el 10 de octubre; la celebración de los 144 años de la colocación de la primera piedra el 19 de marzo, y la inauguración del exterior de la torre de Jesucristo coincidiendo con el centenario el 10 de junio.

Respecto a la fecha de finalización de las obras de la Sagrada Familia, ha augurado que si las circunstancias generales siguen su curso normal, acabando en 2026 la torre de Jesucristo e iniciando en 2027 la fachada de la Gloria, "seguramente en 10 años se pueda construir".