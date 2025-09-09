Redacción Cataluña 09 SEP 2025 - 17:00h.

La basílica celebra la jornada de puertas abiertas para acercar la Sagrada Familia al público y mostrar el estado actual de las obras

BarcelonaLa Sagrada Familia abre sus puertas de manera gratuita con motivo de celebración de La Mercè, las fiestas mayores que convertirán la ciudad de Barcelona en una lluvia de tradiciones, artes y conciertos del 23 al 28 de septiembre.

Para ello, la basílica catalana celebrará las jornadas de puertas abiertas para acercar la Sagrada Familia a la ciudadanía y mostrar el estado actual de las obras.

Este año ofrecerán 20.000 entradas para visitar el interior del templo durante cuatro días: 19, 20, 21 y 24 de septiembre de 16:00 a 20:00 horas, excepto el sábado 20, que será de 15:00 a 18:00 horas.

De los espacios más emblemáticas a las obras

Los visitantes podrán recorrer los espacios más emblemáticos de la iglesia y descubrir un relieve de la escena de la vida de la Virgen María, Las bodas de Caná, una pieza de piedra de tres metros de altura. Esta escena formará parte de la capilla de la Asunción, donde también se instalarán las escenas de la presentación de María en el templo, la muerte de San José y la dormición.

Las personas interesadas en asistir a las jornadas de puertas abiertas pueden inscribirse para participar en el sorteo de entradas hasta el día 14 de septiembre a las 21:00 horas, a través de un formulario disponible y en las redes sociales. El resultado del sorteo se comunicará a las personas ganadoras el día 15 de septiembre.