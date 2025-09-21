Shakira cerró este sábado con broche de oro su histórica serie de 12 conciertos en Ciudad de México

La colombiana marcó un hito al llenar en 12 ocasiones el estadio capitalino con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Shakira cerró con broche de oro su histórica serie de 12 conciertos en Ciudad de México como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, estableciendo un récord de más presentaciones de la misma gira en la historia del Estadio GNP Seguros.

“Buenas noches México. Mi último concierto en la Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible, es un verdadero regalo”, fueron las palabras con las que la cantante colombiana dio la bienvenida al público capitalino".

65.000 personas cada noche

La superestrella colombiana marcó un hito al llenar en 12 ocasiones el estadio capitalino con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, convocando a 65.000 personas cada noche, según cifras de OCESA, para un total de 780.000 boletos vendidos.

En una noche tan especial, las sorpresas no pararon: la artista puertorriqueña Gale abrió el show en un momento único, Danna fue la invitada especial para cantar Soltera junto a la estrella colombiana y el Mariachi Gama 1000, que la ha acompañado en buena parte de sus presentaciones en el país.

La última noche, la número 12, tuvo un aire de despedida. Entre lágrimas, sonrisas y ovaciones interminables, Shakira selló un legado en la memoria de sus fans y en la historia del entretenimiento en vivo de México.

Shakira, considerada la artista latina más influyente, eligió a México como uno de los epicentros de su gira global, manifestando la conexión especial que tiene con el público nacional, que desde la primera fecha vibró a través de los éxitos que marcaron la vida de diferentes generaciones. Pasó por Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y además sorprendió al llevar su magia a ciudades que pocos hubieran imaginado dentro de la ruta de una estrella mundial: Tijuana, Puebla, Torreón, Querétaro, Hermosillo y Chihuahua.