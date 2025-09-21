Juan Arcones 21 SEP 2025 - 11:00h.

Sus lectores tienen un libro favorito pero, ¿cuál es para Stephen King su obra maestra? ¿Y la que jamás debió escribir?

Las 10 películas favoritas de Stephen King

¿Quién no conoce a estas alturas el nombre de Stephen King? ¿Y quién no le ha leído al menos una vez? Es difícil hacerse un nombre en el mundo de la literatura, y hacerte conocido en todo el mundo. Pocos lo han conseguido. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Septhen King, el escritor nacido en Maine hace 77 años. El conocido como el 'rey del terror' tiene más de 60 libros publicados, más de 200 cuentos cortos, y sus ventas ascienden a más de 350 millones de libros vendidos, traducidos a más de 40 idiomas. Un auténtico titán, un icono no solo americano, sino de la literatura universal.

Y, entre todas sus obras, es muy difícil elegir cuáles son las mejores. Entre sus libros más famosos, y los que siempre suelen colocarse en los tops según la crítica especializada, nos encontramos obras como 'IT', 'Misery', 'El resplandor', 'Carrie' o 'La tienda'. Pero claro, cualquier lista sobre qué novela es mejor y cuál es peor va a ser subjetiva como poco. Y el autor nacido en Maine lo sabe, así que él mismo decidió elegir su top5 de libros en el programa de Stephen Colbert hace algunos años.

Estando de promoción de su novela 'Billy Summers', publicada en 2021, el autor decidió acudir al programa y, después de hablar de sus problemas mientras escribía (en 'La danza de la muerte', se dio cuenta que tenía demasiados personajes, así que decidió matar a la mitad de golpe para poder seguir la historia), el presentador le retó a elegir sus cinco libros favoritos.

¿Su primera elección? Curiosa cuanto menos. 'Superviviente', publicado originalmente en su segunda antología de relatos, nos cuenta la historia de un hombre que se queda varado en una isla y, tratando de no morir de hambre, comienza a comerse a sí mismo. 'Los Simpson' hicieron un divertido homenaje en una de sus 'Casa-árbol del terror', con Homer disfrutando mientras cocinaba todas las partes de su cuerpo. Eso sí, en su colección de relatos 'Skeleton Crew', dejó claro que quizá se había pasado con la historia. "En cuanto a relatos cortos se refiere, me gustan los más macabros. Sin embargo, la historia 'Superviviente' va un poco demasiado lejos, incluso para mí.

Tras esa elección, escogió 'Misery', que fue adaptada al cine con Kathy Bates y James Caan, ganando ella el Oscar a Mejor Actriz, y convirtiéndose en una obra maestra del género. Y también eligió 'La historia de Lisey', que él mismo se encargó de adaptar a serie junto a Pablo Larraín y Julianne Moore para AppleTV+. Añadió también 'La danza de la muerte', que por cierto, es la novela más vendida del autor en Estados Unidos, y que ha sido adaptada en un par de ocasiones en formato miniserie, con un resultado bastante desigual. ¿Y cuál cierra el top5? Su novela 'El cuerpo', que fue adaptada a cine en la película 'Cuenta conmigo', que lanzó a la fama a River Phoenix (y curiosamente también homenajearon 'Los Simpson', con Homer de nuevo como protagonista).

Su top 5 de libros menos favoritos

Pero, en una vida tan prolífica, está claro que va a haber algunas obras que no van a gustarte tanto como otras. Y Stephen King también tiene una lista de estos libros que estarían en lo más bajo de su lista. Para empezar, encontramos la novela 'Los Tommyknockers', publicada originalmente en 1987. "Es un libro horrible", dijo en una entrevista para Rolling Stone. "Fue el último que escribí antes de mejorar mi conducta. Y he pensado mucho en él últimamente y me he dicho a mí mismo: 'Realmente hay un buen libro aquí, debajo de toda esa especie de energía espuria que proporciona la cocaína, y debería volver a él'. El libro tiene unas 700 páginas, y pienso: 'Probablemente haya una buena novela de 350 páginas ahí dentro'".

Otro del que tampoco guarda buen recuerdo es 'El cazador de sueños', publicado en 2001. En esa época el autor era adicto a los calmantes después de que una furgoneta le atropellara a finales de los 90, y según King, este tipo de abuso de sustancias le hizo ser peor escritor. "No me gusta mucho este libro. Fue escrito después del accidente. Estaba usando mucho Oxycontin para el dolor. Y no podía trabajar en una computadora por aquel entonces porque me dolía demasiado estar sentado en esa posición. Así que escribí todo a mano. Y estaba bastante colocado cuando lo escribí, por el Oxy, y ese es otro libro que muestra el efecto de las drogas en el trabajo".

Tampoco está muy orgulloso de 'La historia de Rose Madder' o 'Insomnia', ambas novelas publicadas en la década de los 90, cuando intentó ser "un escritor de verdad" y empezó a estructurar sus novelas y hacer tratamiento y escaleta de la historia. "Desconfío del argumento por dos razones: primero, porque nuestras vidas son en gran medida carentes de argumento, incluso cuando añadimos todas nuestras precauciones razonables y una planificación cuidadosa; y segundo, porque creo que trazar un argumento y la espontaneidad de la verdadera creación no son compatibles". Así lo dijo en su libro 'Mientras escribo'.

Pero si hay un libro del que se arrepiente, y no precisamente porque esté mal escrito, ese es 'Rabia', publicado bajo su seudónimo de Richard Bachman en 1977. La historia gira en torno a Charles Everett "Charlie" Decker, un estudiante que acaba matando a varios profesores, y secuestrando a compañeros de clase después de haber sido expulsado. El problema es que varios autores de tiroteos masivos en Estados Unidos tenían este libro entre sus pertenencias, lo que provocó que King quisiera retirar la novela de circulación, prohibiendo su reimpresión.

"Eso fue suficiente para mí, aunque en ese momento, los tiroteos de Loukaitis y Carneal eran los únicos relacionados con 'Rabia' de los que yo tenía conocimiento. Pedí a mis editores que retiraran la novela de la publicación, lo cual hicieron, aunque no fue fácil", dijo para la revista Guns. "Mi libro no rompió a Cox, Pierce, Carneal ni Loukaitis, ni los convirtió en asesinos; ellos encontraron algo en mi libro que les hablaba pero porque ya estaban rotos. Sin embargo, sí vi a 'Rabia' como un posible acelerante, por eso lo retiré de la venta. No dejas un bote de gasolina donde un chico con tendencias pirotécnicas pueda ponerle las manos encima".