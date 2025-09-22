La magistrada ha estimado que la libertad condicional es necesaria por el carácter del delito y los antecedentes del actor

Varias mujeres denunciaron haber sido manoseadas por el actor en la convención de cine de terror Monster Mania, en Nueva Jersey (EEUU)

El actor Gary Busey, de 81 años de edad, ha sido condenado a dos años de libertad condicional por un delito sexual durante la convención de cine de terror Monster Mania, celebrada en Cherry Hill, Nueva Jersey, en 2022.

“En aras de la justicia, condeno a este acusado a dos años de libertad condicional”, ha expresado este fin de semana la jueza Gwendolyn Blue, ordenando a Busey, además, a no tener contacto con la víctima, según publica ‘Courier Post’.

Los hechos por los que Busey ha sido condenado se remontan a 2022 cuando varias mujeres denunciaron haber sido manoseadas por el actor en la convención de cine de terror Monster Mania, celebrada en Cherry Hill, Nueva Jersey (EEUU).

El actor se declaró culpable

Casi dos meses antes, el actor, que compareció vía Zoom desde su residencia en California, se declaró culpable de contacto sexual delictivo, y se desestimaron tres cargos adicionales.

Su defensa había solicitado que la condena se limitara únicamente al pago de multas, alegando su edad, problemas de salud como demencia temprana y residencia permanente en California.

Sin embargo, la magistrada ha estimado que la libertad condicional es necesaria por el carácter del delito y los antecedentes con los que cuenta el actor.

El actor, conocido por sus papeles en películas como ‘Lethal Weapon’ y ‘Predator 2’, puede reclamar la sentencia en un plazo de 45 días.