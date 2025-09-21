Angelina Jolie, por primera vez en el Festival de San Sebastián, estuvo hace 18 años en una visita al País Vasco con Brad Pitt

La actriz Angelina Jolie es una de las grandes estrellas del Festival de Cine de San Sebastián 2025, donde presenta su última película, 'Couture', con la que la directora francesa Alice Winocour compite por la Concha de Oro. La última vez que la estadounidense estuvo en el País Vasco fue hace 18 años, junto a su entonces marido, Brad Pitt. Ambos intérpretes firmaron su divorcio a finales del año pasado tras un polémico proceso de ocho años.

No obstante, se trata de su primera visita al certamen donostiarra, al que la californiana llega este domingo, 21 de septiembre, junto a sus compañeros Louis Garrel y Garance Marillier. De este modo, los tres se suman a Winocour y a las dos actrices cuyas presencias ya habían sido anunciadas: Anyier Anei y Ella Rumpf.

La actriz, en San Sebastián para presentar 'Couture'

La historia de 'Couture' se desarrolla en plena vorágine de la Semana de la Moda de París, durante la cual se entrecruzan los caminos de tres mujeres que lidian con las tragedias del mundo y los interrogantes de sus vidas, entre ellas Maxime Walker (Jolie), una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que diagnostican un cáncer de mama y se ve envuelta en una relación inesperada con un colaborador cercano (Louis Garrel).

Ana (Anyier Anei), una nueva cara en el mundo de la moda, escapa de un futuro prefijado en su país, Sudán del Sur; y Angèle (Ella Rumpf), maquilladora francesa, trabaja entre bambalinas en los desfiles.

Cuando sus caminos se cruzan, 'Couture' revela la discreta resiliencia que se esconde tras los focos y rinde homenaje a la solidaridad tácita que comparten estas mujeres de profesiones, culturas y continentes distintos, ha explicado el Zinemaldia en una nota.

Angelina Jolie y Brad Pitt, perdidos en Bilbao

La visita de Angelina Jolie a San Sebastián marca un antes y un después en un evento cultural que, año tras año, reúne a grandes rostros del séptimo arte. Sin embargo, no es la primera vez que la norteamericana se encuentra en Euskadi.

En julio de 2007, ella y su entonces esposo, el actor Brad Pitt, disfrutaron de unas vacaciones fugaces por el norte de la península y se acercaron hasta Bilbao. La pareja, sin la compañía de sus hijos y sin guardaespaldas que les protegiesen, recorrieron, casi de incógnito, las calles de la capital vizcaína, según informa El Diario Vasco.

Además, el matrimonio hizo una escapada al municipio de Elciego, en La Rioja Alavesa, donde visitaron y se hospedaron en la bodega Marqués de Riscal, reconocida por su espectacular arquitectura, obra del canadiense Frank Gehry.

El viaje de Jolie y Pitt también tuvo una curiosa anécdota que recoge el mencionado diario local. Y es que, cuando fueron a salir de Bilbao en dirección a Elciego, se perdieron "buscando la autopista" y terminaron en el barrio de Castrejana. Allí no tuvieron más remedio que solicitar ayuda y preguntaron a un barrendero de la zona. Al percatarse de quiénes eran, el trabajador no dudó en inmortalizar el momento y fotografiarse junto a ellos.