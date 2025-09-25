Un centenar de bailarines y músicos paraliza la Puerta del Sol por el estreno de 'Cabaret'

Silvina Ajmat 25 SEP 2025 - 12:43h.

Abril Zamora, Amanda Digón, actores, músicos y bailarines protagonizaron un show gratuito en el centro de Madrid

El espectáculo fue una muestra de lo que podrá verse en el musical, que se ha estrenado en el Teatro Albéniz (UMusic Hotel Madrid)

En cuanto sonaron los primeros acordes de la banda la gente se puso a bailar. La partitura de los míticos Kander y Ebb, creadores de la música de iconos de la historia del teatro como 'Cabaret', 'Chicago' y 'El beso de la mujer araña', es imbatible: obliga a moverse al ritmo del jazz. Y así lo hizo con las cientos de personas que se aglomeraron ayer en torno al kilómetro cero de España, en la Puerta del Sol, donde se montó un escenario para una pequeña muestra de lo que será 'Cabaret: El Musical en el Kit Kat Klub', el espectáculo que acaba de sumarse a la oferta de musicales de Madrid.

Entre vítores y aplausos se subió primero Abril Zamora, la encargada de ponerle voz y cuerpo al personaje del Maestro de Ceremonias, que se ocupa de relatar la historia de este cabaret ubicado en el corazón de la Berlín de 1929, un lugar dentro del cual "la vida es maravillosa", mientras afuera se torna oscura y cruel por la inminente llegada del nazismo. La actriz es una de las pocas mujeres en interpretar a este personaje, que es ambiguo en su definición de género pero ha sido históricamente encargado a varones.

También cantaron Pepe Nufrio, en la piel de Clifford, un americano que llega a Berlín para buscar inspiración para su próximo libro, y Amanda Digón, quien se convierte en la fabulosa Sally Bowles, artista del Kit Kat Klub que se esconde en sus performances de lo que no quiere ver: la llegada de la opresión. La canción de Sally Bowles, 'Cabaret', que da nombre al musical, y que cantó en su día nada más ni nada menos que Liza Minnelli, se llevó una verdadera ovación y funcionó como anzuelo perfecto para despertar una necesidad en el público presente: ver el musical. "Si queréis ver más, venid al Kit Kat Klub", exclamó Abril Zamora, señalando hacia el Teatro Albéniz (UMusic Hotel Madrid), donde se ha estrenado el espectáculo.

A continuación, casi un centenar de bailarines tomó la calle, desplegó una coreografía y organizó una especie de charanga, en la que los músicos iban por delante para guiar a toda la gente hasta el teatro en el que se estaba preparando el gran debut del musical, con una alfombra roja por la que desfiló el reparto completo e invitados como Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Lidia San José, Jordi Sánchez, Zahara, Laura Pamplona, Juanjo Bona y más.

Las celebridades y los invitados especiales estaban aún ubicándose en sus sitios cuando la batuta del director musical argentino Julio Awad dio la orden para comenzar a tocar. Algunos bailarines y actores también estaban entre el público, lo que es toda una declaración de intenciones: este musical será una verdadera experiencia sensorial. Dale Play al vídeo para verlo.

La remodelación del Teatro Albéniz

'Cabaret' tuvo distintas versiones en España. En 1992, hubo una puesta en Barcelona reinterpretada por el director francés Jerôme Salvary, en 2003 llegó la producción que reflejaba a la de Broadway y esta misma volvió con algunos cambios en 2015.

En esta ocasión, se buscó crear una experiencia inmersiva, algo que ya se hizo en otros teatros del mundo con éxito. Esto significó remodelar el patio de butacas del teatro para colocar mesas, tal como en un cabaret, que además tendrán servicio: se podrá cenar y beber durante la función. Además, el escenario también se ha modificado para que el espacio esté completamente fusionado y el público sea parte del espectáculo.

Las modificaciones estuvieron a cargo del escenógrafo Felype de Lima junto al departamento creativo de LETSGO, la productora encargada de traer el Kit Kat Klub a Madrid una vez más.