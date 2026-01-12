Se la ha localizado gracias a una denuncia por una supuesta estafa en el sector inmobiliario

Hallan el cuerpo sin vida de una joven de 25 años en Málaga junto a su vehículo

Una mujer de 28 años de edad que se encontraba en paradero desconocido para la justicia, ha sido detenida por la Policía Nacional en Estepona, en la provincia de Málaga en virtud de una orden emitida por Interpol para su extradición por su participación en un asesinato con arma de fuego en Turquía.

La arrestada, que permanecía oculta en una urbanización de esta localidad de la Costa del Sol, había sido condenada a trece años de prisión en Turquía, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La mujer estuvo implicada en la muerte a tiros de un hombre en 2018 en Bodrum por desavenencias en una "relación comercial"

Aunque no fue la autora directa de los tiros, según la orden de extradición, una denuncia por una supuesta estafa en el sector inmobiliario llevó hasta la mujer a los agentes adscritos del Grupo de Patrimonio de la Comisaría de Estepona.

La detención se produjo el 8 de enero y al día siguiente fue puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.