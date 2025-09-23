Alba Flores presenta en el Festival de Cine de San Sebastián 'Flores para Antonio', el documental que llega 30 años después de la muerte del cantante

El emotivo trabajo de Alba Flores en la película que recuerda a su padre Antonio: "Nace de una necesidad muy auténtica, sin ganas de juzgar a nadie"

Alba Flores ha presentado este martes 'Flores para Antonio', película en la que recupera la historia de su padre, Antonio Flores, junto a los directores Isaki Lacuesta y Elena Molina, que se proyecta fuera de concurso en la 73 edición del Festival de San Sebastián.

Por primera vez, será visto por la familia Flores, que se ha desplazado hasta la capital guipuzcoana para el estreno, donde la misma Rosario se ha marcado un baile en pleno photocall ante los allí presentes. Alba, Rosario y Lolita Flores han quedado inmortalizadas en una serie de fotografías.

La joven actriz ha asegurado que a través de los testimonios de sus familiares, ha sido "un antes y un después en mi vida tremendo. Nunca había hecho nada tan importante y significativo para mí y para mi familia".

Las palabras de Alba Flores

Asimismo, ha explicado que cuando comenzaron a hacer la película y a grabar secuencias con su familia "no era consciente de que no había hablado con mis tías de todo esto". "Hemos descubierto mucho de mi padre y mucho de todos. Hemos unido visiones de su vida y de su muerte y tenemos un retrato más completo, le damos más dimensiones, más colores". ha afirmado.

Alba ha resaltado que 'Flores para Antonio' también le está dando la posibilidad a sus primos más pequeños, "que le vivieron menos, descubrir quién era su tío" y se ha mostrado "contenta" de poder dejar con esta producción "un sitio al que poder ir a las siguientes generaciones".

"Es algo que tenía que hacer, que he hecho y me siento en paz"

En ese sentido, ha confiado en que "un poco lo mismo ocurra con el público" porque "una de las cosas que más me ha animado a exponerme tanto, es porque me decían que mucha gente le quería y le seguía. He recibido tanto cariño que sentía que estaba de ser, para que todos podamos recordarle y llorarle".

La actriz de 'La casa de papel' no puede decir que aún se haya dado para ella una "catársis" tras finalizar este trabajo, pero dice sentir "mucha libertad" porque "es algo que tenía que hacer, que he hecho y me siento en paz". "Lo que se debía se ha entregado y ahora todo es posible, hay mucha incertidumbre pero bonita", ha añadido.

De este modo, ha explicado que la "herramienta" para contar su historia y la manera de buscar la verdad de su padre, que murió cuando ella tenía 8 años, ha sido este documental, que tomó como "la oportunidad de hacer algo como muy sincero, muy profundo". De este modo, ha señalado que lo ha realizado en este momento en el que se siente "madura para poder elegir con quién y cómo, y tener un criterio". "Vi la oportunidad de transformación y dije sí quiero", ha aseverado.

Tras manifestar su temor de que fuera "fácil" que con una historia como la de la familia Flores "todo se convirtiera en algo sensacionalista, morboso", ha apuntado que han intentado "no caer en eso". "Sabía que la herramienta era el arte y me han entendido muy bien porque había que buscar la verdad, la poesía", ha agregado.

30 años de la muerte de Antonio Flores

Asimismo, ha señalado que 'Flores para Antonio' es una parte de un homenaje, al cumplirse 30 años de la muerte de Antonio Flores, que tuvo su inicio hace dos años con un concierto, con el que se busca "revisionar su figura". "La gente tenía ganas. Como dice mi prima, siempre tuve yo la llave a conocerle más y no me había dado cuenta", ha añadido.

Tras recordar que su padre "se expresaba con transparencia absoluta también en sus canciones, sobre todo en su último disco y eso nos ha dado la dimensión de donde teníamos que estar", ha considerado, por lo la sensación que le ha transmitido su madre Ana Vila, que "él estaría muy contento y muy agradecido, y con eso me quedo".

Alba Flores ha insistido en que la película "está claramente hecha con la intención de aliviar el dolor" y que se ha intentado "revitalizar su historia y de poder superar el shock de perderlo tan repentinamente". Además, ha asegurado que este "está compuesto del duelo, de no poder hacerlo con él". "Ahora me siento más libre para ir donde me lleve el tiempo", ha añadido.

Aprendizaje emocional

Por su parte, Isaki Lacuesta ha definido el proceso de esta película como un "aprendizaje emocional" y una especie de "catársis" y ha calificado tanto a Alba como a Lolita y Rosario Flores como "unas kamikazes de la inteligencia emocional".

En cuanto a la creación de 'Flores para Antonio', ha apuntado que "al principio imaginamos una película en tercera persona", pero cuando empiezan los "descubrimientos" a través de diferentes materiales se dieron cuenta de que "es la historia de una hija buscando a su padre y eso hace que la película sea mucho más real y ha implicado un viaje emocional catárquico, hemos llorado y nos hemos reído mucho".

La directora Elena Moreno, por su parte, ha explicado que el proyecto está pensado para espectadores de diferentes generaciones y ha recordado que Lola Flores fue "la primera influencer". "Hemos buscado que diferentes espectadores pudieran acercarse desde diferentes lugares, que fuera universal", ha expresado.

En esa línea, ha asegurado que "ha sido muy bonito y muy intenso" porque han ido apareciendo documentos y, según ha dicho, "Antonio nos ha estado dirigiendo un poco de alguna manera", al tiempo que ha agradecido que la familia haya sido "tan generosa y tan valiente". "Nos hemos ido dejando llevar por cómo Antonio contaba su propia historia, con las entrevistas era muy generoso a la hora de compartir, ha sido una brújula recurrir a cómo él mismo hablaba de su historia", ha señalado.