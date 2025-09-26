Consigue tu entrada para ver a Estrella Morente en el Teatro Real presentando 'De estrella a estrellas'

telecinco.es 26 SEP 2025 - 13:24h.

Santander SMUSIC sortea invitaciones dobles para asistir a la presentación del nuevo espectáculo de Estrella Morente

'De estrella a estrellas' es el homenaje de la artista granadina a las artistas referentes de su vida

El próximo 9 de octubre en el Teatro Real de Madrid, la aclamada Estrella Morente, hija del mítico Enrique Morente, presenta su espectáculo 'De estrella a estrellas', un homenaje que la granadina rendirá a las artistas que han sido referencia en su vida y en su exitosa carrera artística.

Santander SMUSIC, la plataforma de contenidos musicales y experiencias exclusivas de Banco Santander, sortea invitaciones dobles para asistir a este especial evento ¡tienes hasta el 5 de octubre!

'De estrella a estrellas' el homenaje de Estrella Morente a las grandes voces femeninas de la música

Desde su más profunda admiración, la cantante versionará los grandes temas de rostros estelares como Rocío Jurado, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Chavela Vargas, Rocío Dúrcal o Édith Piaf, entre otras... fusionando flamenco, jazz y pura emoción en una noche que promete ser única.

El entorno ayuda a ello, Morente decía sobre el Teatro Real para Uppers: “aquí hice La vida breve, la ópera de Manuel de Falla; Amor brujo, con Víctor Ullate; presenté mi disco Copla. Me he caído en escenario del Teatro Real por el taconazo de aguja. Vengo con ilusión y entusiasmo: presentar el disco en un espacio tan cargado de historia y magia que me resulta un privilegio”.

Un homenaje mágico a las grandes voces femeninas de la historia de la música en el que Estrella no estará sola, le acompañará la 'OCO band' con la que ha participado en proyectos anteriores, demostrando lo bien que se desenvuelve con la fusión de jazz y flamenco.

A su vez, 'De estrella a estrellas' es la presentación de un disco que supone un agradecimiento d ela artista hacia todas esas mujeres que, asegura, llenaron de esperanza la música. Canciones como 'Ne me quitte pas' de Nina Simone o 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado, estarán presentes en un repertorio exquisitamente cuidado a favor del show, regalando versiones libres, valientes y luchadoras, como las estrellas que homenajea.

Si no te quieres perder este increíble concierto, gracias a Santander SMUSIC puedes conseguir invitaciones dobles a través de este sorteo. Participa hasta el 5 de octubre. ¡Buena suerte!