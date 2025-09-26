El actor se pasa al cine de acción en 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson

Leonardo DiCaprio se pasa al cine de acción en 'Una batalla tras otra', la nueva película de Paul Thomas Anderson, en la que interpreta a un exrevolucionario experto en explosivos que debe recuperar a su hija secuestrada. Sin embargo, su personaje está muy lejos del héroe de acción tradicional que representa el Ethan Hunt de 'Misión imposible', sino que es torpe, caótico y paranoico.

"Es lo opuesto a Tom Cruise en 'Misión imposible'. Bob lo hace todo mal. Y no aterriza ni da pie con bola en ninguna de sus acrobacias", explicaba el propio DiCaprio en 'Entertainment Tonight'. Y esa no es la única diferencia con Cruise. El protagonista de 'El lobo de Wall Street' admite en una entrevista en 'Fotogramas' que no ha rodado todas sus escenas de acción, como sí acostumbra a hacer el actor de 'Top Gun'.

"No estaría aquí de haberlo hecho. ¿Caerse de un edificio de dos pisos? ¡Es una caída enorme! No conozco a muchos actores que pudieran sobrevivir a eso en la vida real", asegura DiCaprio. Tom Cruise es uno de ellos. "Pero Tom es otra cosa, tío. Es alguien único en esta industria, no hay nadie como él. Yo nunca me atribuiría el mérito de una escena de acción así".

Dos formas opuestas de encarar la acción

Tampoco es que DiCaprio haya sido completamente ajeno al cine de acción en su carrera. Por ejemplo, su interpretación en 'El renacido', por la que consiguió el Oscar, era muy física. Pero para secuencias que implican riesgos elevados, como peleas, caídas o persecuciones peligrosas, confía en dobles de acción profesionales.

Cruise, en cambio, insiste en hacer él mismo la gran mayoría de sus acrobacias. Hasta el punto de que se ha colgado de aviones en pleno vuelo, escalado rascacielos o saltado en moto desde acantilados. De hecho, ha convertido este rasgo en parte esencial de su marca personal.

El sueño imposible de Paul Thomas Anderson

DiCaprio aceptó trabajar en 'Una batalla por otra' sencillamente porque iba a estar dirigida por Paul Thomas Anderson. Y "si tienes la oportunidad de trabajar con él, tienes que aprovecharla". "He querido rodar con él desde hace veintitantos años y haberlo conseguido ahora, con este tema y este personaje, es algo que para mí es muy importante", cuenta.

Y precisamente Anderson, director de 'Boogie Nights' o 'Pozos de ambición', ha admitido recientemente, en una entrevista en 'Le Figaro', que su gran sueño incumplido es dirigir una película de 'Misión Imposible'. De hecho, el cineasta ya trabajó con Tom Cruise en 'Magnolia', cuando este ya había arrancado la saga, y confiesa que siempre esperó una llamada del actor para dirigir una entrega, pero que esta nunca llegó muy a su pesar: "Me hubiera encantado dirigir una, pero nunca recibí esa llamada. Me sentí muy decepcionado". Hollywood sigue girando alrededor de Tom Cruise.