Su cuerpo sin vida ha sido hallado en un hotel en Madrid

“La partida de Dulce Xerach deja un vacío irremplazable", ha escrito el presidente de Canarias, Fernando Clavijo

Compartir







Dulce Xerach, escritora y exdiputada de Coalición Canaria, ha muerto este viernes en Madrid, donde ha sido encontrada sin vida en un hotel. De 56 años de edad, numerosas entidades, instituciones y rostros conocidos se despiden hoy de la tinerfeña, que durante su carrera siempre estuvo vinculada al mundo de la cultura y también de la política.

“La partida de Dulce Xerach deja un vacío irremplazable. Una mujer comprometida con la cultura, la palabra y con nuestra tierra. Dulce no fue solo compañera también fue una escritora de talla y defensora del patrimonio de nuestras islas. Su huella queda en cada biblioteca, centro cultural, en cada rincón donde se respire nuestra cultura. Hoy despedimos a alguien que creyó en Canarias, que luchó por ella. Mi abrazo más sincero a su familia, amistades, compañeros y aquienes admiraban su obra”, escribe el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a través de las redes sociales, desde donde se despide con un “descansa en paz, Dulce”.

PUEDE INTERESARTE Profundo pesar en Lugo por el fallecimiento del concejal socialista Pablo Permuy

Dulce Xerach, una vida y una carrera dedicada a la cultura

Licenciada en Derecho y experta en gestión cultural, fue viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias y consejera del Cabildo de Tenerife e impulsora de la novela negra en el archipiélago con la serie sobre la inspectora María Anchieta.

Como referente del ámbito cultural en Tenerife promovió la creación de Tenerife Espacio de las Artes y el Espacio Cultural El Tanque, un ejemplo de defensa del patrimonio industrial de la isla, y fue presidenta del Círculo de Bellas Artes.

Como Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también la ha recordado y se ha mostrado sobrecogido por el fallecimiento de Dulce Xerach, a quien ha descrito como una mujer "defensora" de la cultura y patrimonio histórico de Canarias y "creadora y gestora pública".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Todo mi ánimo y cariño para familiares y amistades en estos durísimos momentos", ha apuntado.

También el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha mostrado su "profundo pesar" por el fallecimiento de la escritora y expolítica, que "dedicó gran parte de su vida a la cultura y al servicio público".

Al respecto, ha reconocido que su "impulso fue clave" en proyectos emblemáticos como Tenerife Espacio de las Artes, "dejando una huella imborrable en la vida". "Descansa en Paz. Mis condolencias a su familia y amigos", ha indicado.