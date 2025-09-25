Patricia Martínez Europa Press 25 SEP 2025 - 10:47h.

El pleno ordinario previsto para este jueves ha quedado suspendido y se han decretado tres días de luto oficial

El concejal entró en el gobierno municipal en el año 2023

Compartir







LugoEl concejal socialista del Ayuntamiento de Lugo Pablo Permuy Villanueva ha fallecido en las últimas horas esta madrugada en el Hospital Universitario Lucus Augusti, tal y como ha confirmado el propio consistorio municipal a primera hora de este jueves.

El Ayuntamiento lucense ha trasladado su profundo pesar por el fallecimiento y toda la corporación y el equipo de gobierno han lamentado esta "pérdida irreparable". También han señalado que acompañan a su familia, amistades y compañeros en un momento "de enorme dolor para la ciudad".

PUEDE INTERESARTE La Policía desaloja una fiesta de estudiantes en Lugo: había decenas de jóvenes hacinados en un sótano sin posibilidad de evacuación

Permuy se incorporó a la corporación lucense en 2023, de la mano de Lara Méndez, asumiendo algunas de las áreas de más peso del ejecutivo local, como Economía, Personal, Contratación y Patrimonio, pero permanecía de baja debido a una enfermedad.

Su trayectoria profesional, ligada a la gestión económica en el Sergas, y a su experiencia en el mundo del deporte, especialmente en el balonmano, "han avalado siempre su seriedad, templanza y capacidad de diálogo". En su labor pública, ha destacado el Ayuntamiento, destacó por su proximidad y su "firme voluntad de construir consensos", unos valores, ha añadido, que le permitieron ganarse el respeto y aprecio tanto en el ámbito político como en el personal.

PUEDE INTERESARTE Fallece un hombre que quedó atrapado bajo una desbrozadora mientras la conectaba al tractor en Samos, Lugo

"Su paso por el Ayuntamiento deja una huella imborrable, tanto por el trabajo desarrollado como por sus cualidades humanas", ha expresado el Gobierno local en un comunicado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El fallecimiento de Pablo Permuy se suma al de la alcaldesa Paula Alvarellos, que perdió la vida en el mes de marzo tras sufrir un infarto durante un acto público.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Tres días de luto oficial en la ciudad

Como muestra de pesar por el fallecimiento de Pablo Permuy, el Ayuntamiento de Lugo ha declarado tres días de luto oficial en el término municipal desde las 10.00 horas de este jueves hasta las 10.00 horas del domingo. Durante este periodo la bandera de la Casa Consistorial ondeará a media asta en todas las dependencias municipales.

Asimismo, el pleno ordinario previsto para esta jornada ha quedado suspendido, así como todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento hasta la finalización de luto oficial.