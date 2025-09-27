El 'romantasy' es un género que mezcla romance y fantasía gótica y que se ha convertido en fenómeno mundial

El fenómeno aterriza con fuerza en España de la mano de 'Anatema', una de las novelas más esperadas del año

La generación que creció leyendo sagas como 'Harry Potter' o 'Crepúsculo' ha encontrado un nuevo refugio literario: el 'romantasy', un género que mezcla romance y fantasía gótica y que se ha convertido en fenómeno mundial.

En Estados Unidos, cinco de los diez libros de ficción para adultos más vendidos pertenecen a esta categoría. Ahora, el fenómeno aterriza con fuerza en España de la mano de 'Anatema', una de las novelas más esperadas del año, que ya está arrasando en ventas y críticas.

El 'romantasy', un modo de vivir la lectura

La editorial celebró su lanzamiento por todo lo alto y la acogida del público fue inmediata. “Desde el primer momento el 'feedback' ha sido buenísimo. Nos dimos cuenta de que las lectoras españolas estaban esperando estas novelas”, celebran sus responsables.

El libro, con ambientación gótica y atmósfera oscura, combina pasión y épica fantástica. “La fantasía permite expresar el romance de una forma más poética y más intensa”, señala una de sus lectoras en el estreno.

El éxito es tal que algunas librerías han tenido que duplicar los espacios dedicados al género, mientras que clubes de lectura especializados no dejan de crecer. La mayoría de su público es femenino, aunque cada vez se suman más perfiles diversos, impulsados también por la viralidad en redes sociales.

“Este libro es una obra de arte”, resume una seguidora. Para muchos jóvenes, el 'romantasy' no es solo una moda: es un modo de vivir la lectura.