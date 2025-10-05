Joaquín Sabina, en su último concierto en Barcelona, reconoció que la capital catalana "es un sitio muy especial para mí"

BarcelonaJoaquín Sabina se subió en la noche de este sábado, por última vez, a los escenarios de Barcelona. El de Úbeda abarrotó el Palau Sant Jordi, al igual que hizo el pasado jueves, y ofreció un concierto repleto de emoción. Se trata de su gira de despedida, que en España empezó en Canarias el pasado mes de mayo.

Durante dos horas, así como antes y después de la actuación, se sucedieron varios momentos inolvidables. Por ejemplo, cuando el público encendió la luz de sus teléfonos móviles para acompañar el tema 'Peces de ciudad'.

Al finalizar el recital, el cantautor se quedó solo, portando su icónico bombín, para agradecer el cariño fiel de sus seguidores. Sin embargo, fue al comienzo del espectáculo cuando hizo una confesión a los asistentes en la Ciudad Condal.

Joaquín Sabina: "Barcelona, un sitio muy especial"

Tras dar las buenas noches a Barcelona y a Cataluña, también en catalán, el jienense aseguró que "esta es una gira larga. Hemos tocado en México, en Nueva York, en Buenos Aires, en Londres, en París. Pero el concierto del jueves en Barcelona fue el mejor que hemos dado y en el que hemos tenido un público más cómplice y más caliente, que no me oigan en Madrid. Así que hoy, que es el de adiós, trataremos de estar a la altura del jueves si eso es posible".

A continuación, y antes de dar paso a la música, Sabina dijo, según recoge el diario Heraldo, que la capital catalana "es un sitio muy especial para mí. Cuando empecé a afinar una guitarra y a escribir canciones, lo que más me gustaba y en lo que más me fijaba es lo que entonces era la Nova Cançó".

El andaluz afirmó que "yo tocaba 'L'home del carrer', de Quico Pi de la Serra. También tocaba 'L'homenatge a Teresa' de Ovidi Montllor. Y, claro, 'Paraules d'amor' del Noi del Poble Sec, mi primo el Nano (en referencia a Joan Manuel Serrat). Muchas gracias por venir".

La próxima parada de la gira 'Hola y adiós' será en Valencia. El Roig Arena acogerá tres conciertos los días 9, 11 y 13 de octubre.