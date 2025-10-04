María Casado, presentadora de Informativos Telecinco, entrevista a Gloria Estefan antes de su concierto en Madrid

"Me encantaría cantarle a una Cuba libre", asegura la cantante, quien tiene "miedo" por la situación política de EEUU

Compartir







Gloria Estefan ofrece este domingo en Madrid, en la Plaza de Colón, un concierto gratuito con motivo de la festividad del Día de la Hispanidad. La cantante ha compartido un ratito esta semana con María Casado, presentadora de Informativos Telecinco. La periodista, emocionada, reconoce que "ha cumplido un sueño".

Estefan, que presenta su álbum 'Raíces', asegura que "la música fue siempre mi catarsis, gran parte de mi vida" puesto que "canto desde que hablo". "Era lo que me ayudaba a expresar mis emociones en momentos muy difíciles", añade, recordando que "mi abuela me decía que ese es mi don. Tienes que compartirlo o no vas a ser feliz".

Además, la artista, que conmemora sus 50 años de trayectoria, señala que "la Cuba que yo conozco, por la que tengo nostalgia, es la Cuba de mi madre". Y expresa un deseo sobre su país: "Me encantaría cantarle a una Cuba libre".

Cuestionada por María Casado sobre cómo ve la situación política actual en Estados Unidos, Gloria Estefan apunta que "no hay razón por la cual maltratar a las personas y separar familias. Me da miedo".

Su actuación se enmarca en un programa diseñado para acercar la cultura de los países hispanohablantes a todos los públicos, con especial atención a la música, la danza, el folclore, el teatro y la gastronomía.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Gran despliegue policial

Hasta 800 policías municipales garantizarán la seguridad durante los conciertos por el festival Hispanidad 2025, con 190 agentes desplegados en concreto para el gran evento de este año, el concierto de Gloria Estefan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así lo ha manifestado la vicealcaldesa de la capital española y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en declaraciones a los periodistas. "Es un evento que además cada vez va cogiendo más auge, va participando más gente de Madrid y también gente que viene de fuera de Madrid", ha destacado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, Sanz ha detallado que estarán acompañados también por efectivos de Samur Protección Civil con hasta 45 para el concierto del domingo y contarán también con un puesto sanitario instalado en la zona de Colón.

"Animo a la gente que vaya, que lo disfrute porque yo creo que es de celebrar, ese evento, esa comunidad internacional, esa comunidad hispana de más de 600 millones de personas que hablamos el mismo idioma creo que es algo verdaderamente importante y que Madrid se convierta en estos momentos en la capital de esa hispanidad creo que es muy positivo", ha dicho la vicealcaldesa, recomendando también que se asista en transporte público.