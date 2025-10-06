La decisión ha sido adoptada por las autoridades turcas tras un movimiento en las redes sociales que exigía la cancelación del concierto

El concierto que el cantante británico Robbie Williams iba a ofrecer en Estambul el próximo 7 de octubre ha sido cancelado por las autoridades turcas, tal como ha informado la productora responsable del evento, Atlantis Yapim, que no ha precisado las razones exactas de la decisión.

En un breve mensaje en su cuenta de Instagram, la productora apenas precisa que el concierto del artista 51 años ha sido cancelado “por decisión de la oficina del gobernador de Estambul”, avisando a quienes compraron entradas que les será devuelto su dinero. Sin embargo, muchos especulan que tras esta decisión puede estar el hecho de que desde las redes sociales se haya denunciado entre críticas y advertencias que la fecha escogida para el evento coincide con el aniversario del día de los ataques de Hamás en el festival de música de Reim del 7 de octubre de 2023, tras lo cual Israel declaró una guerra que todavía hoy continúa entre bombardeos y ataques sobre una Franja de Gaza reducida ya a escombros.

La cancelación del concierto de Robbie Williams en Estambul el 7 de octubre

No en vano, dando inicio a una suerte de movimiento en torno al concierto, –que además estaba previsto que se celebrase al aire libre en la Marina de Ataköy, un distrito en el lado europeo de Estambul–, distintas voces reclamaban y exigían al Gobierno turco su cancelación.

Recordando que coincidiría con el aniversario del ataque de Hamás contra objetivos militares y civiles en Israel, otros tantos describían en las redes sociales el 7 de octubre como el aniversario de “las masacres de Israel”, llegando a tildar a Robbie Williams de “sionista”. De hecho, incluso algunos usuarios amenazaban con revelar los datos personales del dueño de Atlantis Yapim si no anulaba el concierto.

A ese respecto, precisamente, cabe destacar que el show del cantante británico había sido planificado inicialmente por la productora turca BL Entertainment, pero esta fue en marzo pasado objetivo de un boicot impulsado por jóvenes de la oposición por considerar a su dueño demasiado alineado con las posturas del Gobierno turco.

Ahora, nuevamente, el concierto se ve envuelto en otra decisión que, finalmente, acaba en su cancelación. Desde la oficina del gobernador de Estambul, un organismo que depende del Ministerio del Interior y tiene responsabilidad en aspectos de la seguridad pública, no se han pronunciado al respecto.

Robbie Williams lamenta la cancelación del concierto en Estambul

Tras la decisión de las autoridades turcas, el cantante ha lamentado la cancelación del concierto, si bien ha recalcado que “la seguridad es lo primero”, entendiendo la decisión pese a sus ganas de tocar en la ciudad.

“Lamento muchísimo no poder actuar en Estambul la próxima semana. Las autoridades de la ciudad cancelaron el espectáculo en interés de la seguridad pública”, explicaba el artista en una publicación en sus redes sociales.

“Lo último que quisiera hacer es poner en peligro la seguridad de mis fans: su seguridad es lo primero. Estábamos muy emocionados de tocar en Estambul por primera vez y elegimos deliberadamente la ciudad como el espectáculo final de la gira BRITPOP. Terminar esta serie épica de fechas frente a mis fans turcos fue mi sueño, dadas las estrechas conexiones que mi familia tiene con este maravilloso país”, expresaba en su mensaje, haciendo así alusión a la ascendencia turca de su esposa, Ayda Field, antes de expresar sus disculpas a todos aquellos que adquirieron una entrada.

“Estábamos esperando con muchas ganas este concierto, pero la decisión de cancelarlo estaba fuera de nuestro control”, concluía en su mensaje.