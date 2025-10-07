El actor se colocó las lentillas y se puso cientos de vídeos de Bruce Springsteen para calcar su famosa mirada

Así ayudó Bruce Springsteen a Jeremy Allen White a interpretar "la mejor versión de mí mismo"

Jeremy Allen White está de moda. Es uno de los actores del momento, amante de las flores, ex de Rosalía y un artista imparable con series de gran éxito. Pero va a ser su papel, interpretando a Bruce Springsteen, el que le va a colocar en la cima de Hollywood, según informa Susana Ramos.

Con los ojos más azules del cine, uno se pregunta cómo Jeremy Allen White podía calcar la mirada del jefe en 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'. “Tuve dudas todo el rato, sentía una gran presión. No había cantado antes, ni había tocado la guitarra. Pero un día el director me dijo ‘Bruce quiere que lo hagas’ y contesté ‘¿por qué no me lo habías dicho antes?’”.

“Siento que he tenido mucha suerte", reconoce Jeremy Allen

El director Scott Cooper siempre pensó en él: "Jeremy comparte dos cualidades con Bruce: humildad y estilo". El actor se colocó las lentillas y se puso cientos de vídeos del ‘boss’ en bucle. Y el resultado es innegable: son dos gotas de agua. “Siento que he tenido mucha suerte por tener tan cerca a Bruce durante todo el proceso”, confiesa el actor.

No le ha dejado ni a sol ni a sombra, siempre pendiente de cómo iba a ver su vida en pantalla grande. “Le dije a Bruce que no quería hacer un biopic al uso, sino una película íntima, introspectiva....”, sostiene el director Scott Cooper. Lo hace sobre Nebraska, ese disco que llegó en pleno ascenso de la estrella y que descolocó a todos, sonando tan atormentado.

Superar los malos tratos y lidiar con la salud mental son los aspectos que han hecho de Bruce Springsteen, el verdadero jefe.