09 OCT 2025

El grupo flamenco, que había anunciado su regreso, ha cancelado el concierto por "los problemas de salud que afectan a Dioni"

Aunque, en la presentación del musical de Cenicienta, Ángeles Muñoz, la otra componente del dúo Camela, aseguró que Dioni estaba "recuperadísimo" de la faringitis que le mantiene apartado de los escenarios desde el pasado mes de agosto, el grupo se ha visto obligado a cancelar un nuevo concierto, que se había anunciado como su "gran regreso". A pesar de haber confirmado que sí estarían en el Festival del Patio+Metrópolis de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, finalmente, la Diputación ha tenido que comunicar la anulación del evento y la consecuente devolución de las entradas.

El motivo sigue siendo la complicada faringitis que presenta Dioni desde hace ya más de un mes y medio. La infección se le complicó con la inflamación de los músculos de la garganta y la aparición de una fisura que a Dioni le molesta mucho al cantar "porque le roza las cuerdas vocales", tal y como explicaba Ángeles Muñoz en la misma entrevista. Por ello, la banda seguirá sin actuar y es posible que el concierto que tenían previsto para el 25 de octubre en Jerez también podría ser cancelado:

"Deberían cancelar ya toda la gira"

"Por motivos ajenos a la organización, el concierto de cierre de la segunda edición del Festival del Patio+Metrópolis, a cargo del dúo Camela, se suspende debido a los problemas de salud que afectan a Dioni, uno de sus dos vocalistas. El canal de venta de entradas online está procesando el reembolso de las entradas de todas las personas que habían adquirido las mismas digitalmente. Dicho reembolso se verá reflejado en la cuenta de los compradores dentro de 7 a 10 días hábiles. No es necesaria ninguna acción por su parte. Aquellos asistentes que hubieran adquirido sus entradas en el punto de venta físico, podrán dirigirse a este a partir del 9 de octubre para solicitar el reembolso de su compra", dice el comunicado de la Diputación de Sevilla.

Los fans de Camela no han reaccionado bien a la suspensión de un nuevo concierto, pues no entienden que el dúo asegurara que sí podría volver a actuar el 10 de ocutubre, para luego "cancelar el concierto dos días antes de la fecha". Nada les hacía sospechar, cuando el hijo de Dioni dijo en un concierto suyo que su padre "llevaba un tiempo malo", que la enfermedad del cantante se iba a prolongar tanto en el tiempo. Los seguidores de Camela, temiendo que también se cancele el show del próximo 25 de octubre, han recomendado al grupo que "cancele ya la gira definitivamente", pues se siguen "anunciando ventas de entradas de conciertos que, en realidad, no saben si podrán dar".

Por el momento, solo Ángeles y Rubén, el hijo de Dioni, han ido informado sobre la evolución de la salud del artista. Él mismo no se ha pronunciado sobre la gravedad de una enfermedad que la Clínica Mayo distingue entre viral, provocada por un virus o una gripe y que se resuelve por sí sola; o estreptocócica, un tipo menos frecuente de dolor de garganta causado por bacterias, requiere tratamiento con antibióticos para prevenir complicaciones.