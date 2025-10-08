El artista actuará el 4 de julio de 2026 en el estadio del Atlético de Madrid, donde cerrará por todo lo alto 'A New Star World Tour 2025'

Rels B anuncia nuevo single y se convierte en el artista español mas escuchado del mundo en 2024

Compartir







El nombre de Rels B vuelve a los titulares del mundo del espectáculo, esta vez con un anuncio que ha encendido la expectativa entre sus seguidores: ofrecerá un concierto único en el Riyadh Air Metropolitano en Madrid como broche de oro de su gira, un tour que ya ha recorrido buena parte del mundo y atraído a miles de fans.

La actuación tendrá lugar el próximo 4 de julio de 2026 y será en el estadio donde el artista cierre por todo lo alto 'A New Star World Tour 2025' delante de más de 50.000 personas.

"Madrid, os juro que va a ser increíble. 04JUL fin de TOURRRRRRR!", escribía el intérprete de 'Sonríe' en sus redes sociales junto a dos imágenes frente al estadio del Atlético de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Rels B estrena su nuevo proyecto conceptual sobre el amor y el verano

Su gira

La gira en cuestión fue diseñada para presentar su último álbum 'a new star (1 9 9 3)', lanzado en 2024. Desde el inicio, en Madrid el 1 de marzo, ya dejó claro que no se trataba de una gira más: doble fecha agotada en el Movistar Arena, y luego un paso arrollador por Barcelona el 7 y 8 de marzo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La puesta en escena ha sido todo un espectáculo -un cilindro de LED que emerge del escenario, momentos íntimos con el público y colaboraciones inesperadas-, como cuando J Abecia reapareció para cantar 'Te regalo' junto al artista en el arranque de la gira.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras su paso por España, la gira cruzó el Atlántico: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México han sido parte del recorrido, en recintos multitudinarios que han colgado el cartel de 'sold out' en varias fechas. En América Latina, el concierto en Santiago de Chile contó con el artista Nickla12 como telonero confirmado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Hasta ahora, la hoja de ruta de la gira señalaba que habría terminado este pasado 3 de octubre en Zaragoza, coincidiendo con las Fiestas del Pilar. Pero es este nuevo anuncio con la fecha definitiva en el Metropolitano supone un antes y un después en su carrera, prometiendo ser su show más apoteósico.

Cómo comprar las entradas

El concierto de Rels B en el Metropolitano supone el final de una época brillante que le ha llevado del 'underground' más puro a convertirse en el artista español más escuchado internacionalmente en una década prodigiosa que, por supuesto, hay que celebrar.

Las entradas estarán disponibles en preventa este próximo 9 de octubre, a partir de las 12:00 horas, a través de livenation.es.

La venta general dará inicio al día siguiente, a las 12:00 horas del viernes 10 de octubre, a través de ticketmaster.es

Otros conciertos en el Metropolitano en 2026

En 2026, el Metropolitano ya tiene programados 12 conciertos de Bad Bunny entre mayo y junio.

También actuará El último de la fila en mayo, Alejandro Sanz en junio y The Weeknd junto a Playboi Carti en agosto.